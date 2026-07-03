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В Китае показали, как идет строительство «суперканала»

В Китае близится к завершению строительство канала Пинлу, расположенного в Гуанси-Чжуанском автономном районе страны. В июне канал наполнили водой.

Канал Пинлу, 3 июня 2026 год / © Xinhua News

Строительство канала Пинлу официально началось в августе 2022 года. Его протяженность составляет 134,2 километра. После открытия он соединит Наньнин — городской округ Гуанси-Чжуанского автономного района — с заливом Бэйбу.

В мае завершилось строительство трех шлюзовых узлов. 3 июня канал заполнили водой. Теперь там отлаживают работу шлюзов и проводят испытания систем безопасности. На канале также начались пробные рейсы судов.

Канал Пинлу / © CCTV_Plus

Пинлу должен стать не просто удобным маршрутом, но одним из первых в Китае «умных» внутренних водных путей. Специалисты проверяют системы автономной навигации, автоматической швартовки и обмена данными между судами и береговыми службами. Это должно повысить безопасность и снизить логистические расходы.

Канал Пинлу / © OpenStreetMap, Wikipedia

Канал планируют открыть в сентябре 2026 года. Он сократит путь товаров из Гуанси и юго-западного Китая до моря более чем на 560 километров.

Канал Пинлу, 3 июня 2026 год / © Xinhua News

Канал Пинлу, 3 июня 2026 год / © Xinhua News

Канал Пинлу, 3 июня 2026 год / © Xinhua News

Канал Пинлу, 3 июня 2026 год / © Xinhua News