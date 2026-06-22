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В Саудовской Аравии построят уникальный архитектурный комплекс для изучения космоса
Британское архитектурное бюро Heatherwick Studio представило проект AlUla Manara — центра для наблюдения за звездами и научных исследований, который будет построен в Саудовской Аравии. Здание, облицованное фактурным камнем, станет одновременно туристическим объектом и научной площадкой для изучения космоса.
Комплекс планируется возвести в пустынной местности неподалеку от объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — Хегра, расположенного в регионе Аль-Ула. Выбор места не случаен: благодаря минимальному световому загрязнению и ясному небу этот район считается одним из лучших в стране для наблюдения за звездами.
Проект задуман как пространство сразу для двух аудиторий: туристов, приезжающих полюбоваться ночным небом, и ученых, занимающихся астрономическими исследованиями.
Здание будет выполнено из фактурного камня и состоять из нескольких пересекающихся трубчатых объемов. Их концы завершатся большими остекленными проемами, открывающими панорамные виды на звездное небо и окружающий пустынный ландшафт.
По словам архитекторов, форма комплекса вдохновлена одновременно песчаниковыми горами региона и устройством Вселенной.
Три взаимосвязанных объема, напоминающих гигантские телескопы, будут устремлены в небо, оставаясь при этом неотъемлемой частью пустынного пейзажа.
Помимо исследовательских помещений и пространства для посетителей, комплекс будет включать:
- планетарий;
- ресторан;
- обзорную площадку на крыше для наблюдения за небом.
Проект станет частью более масштабного мастер-плана развития территории. В его рамках предполагается строительство нескольких астрономических инструментов мирового класса, а также создание инфраструктуры для астротуризма.
На территории комплекса появятся современные телескопы, гостиничные номера для исследователей и гостей, специализированный лодж для любителей наблюдения за звездами и отдельные удаленные павильоны, предназначенные для уединенного наблюдения за ночным небом.
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Интригующие испытания высотного ракетного двигателя Raptor Vacuum для корабля Starship, верхней ступени сверхракеты Илона Маска, парадоксальны. Его работа на уровне моря уже сама по себе загадка. Ведь, по классическим представлениям, высотные двигатели на уровне моря корректно не работают. А сопло RaptorVAC на наземном стенде извергает реактивную струю без всяких признаков нарушения работы. Как такое может быть?
Американские ученые обнаружили в Гранд-Каньоне масштабную сеть скрытых пещер и изучили подземную гидросистему, которая снабжает водой весь национальный парк. Им удалось выяснить, как именно талая вода с поверхности путешествует по этим лабиринтам. Это открытие раскрыло глаза на то, как устроено знаменитое природное чудо, и поможет защитить его от засухи и загрязнений. Ранее этот механизм оставался для исследователей неизученным.
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