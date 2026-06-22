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В Саудовской Аравии построят уникальный архитектурный комплекс для изучения космоса

Британское архитектурное бюро Heatherwick Studio представило проект AlUla Manara — центра для наблюдения за звездами и научных исследований, который будет построен в Саудовской Аравии. Здание, облицованное фактурным камнем, станет одновременно туристическим объектом и научной площадкой для изучения космоса.

Проект AlUla Manara / © Heatherwick Studio

Комплекс планируется возвести в пустынной местности неподалеку от объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — Хегра, расположенного в регионе Аль-Ула. Выбор места не случаен: благодаря минимальному световому загрязнению и ясному небу этот район считается одним из лучших в стране для наблюдения за звездами.

Проект задуман как пространство сразу для двух аудиторий: туристов, приезжающих полюбоваться ночным небом, и ученых, занимающихся астрономическими исследованиями.

Проект AlUla Manara / © Heatherwick Studio

Здание будет выполнено из фактурного камня и состоять из нескольких пересекающихся трубчатых объемов. Их концы завершатся большими остекленными проемами, открывающими панорамные виды на звездное небо и окружающий пустынный ландшафт.

По словам архитекторов, форма комплекса вдохновлена одновременно песчаниковыми горами региона и устройством Вселенной.

Проект AlUla Manara / © Heatherwick Studio

Три взаимосвязанных объема, напоминающих гигантские телескопы, будут устремлены в небо, оставаясь при этом неотъемлемой частью пустынного пейзажа.

Помимо исследовательских помещений и пространства для посетителей, комплекс будет включать:

планетарий;

ресторан;

обзорную площадку на крыше для наблюдения за небом.

Проект станет частью более масштабного мастер-плана развития территории. В его рамках предполагается строительство нескольких астрономических инструментов мирового класса, а также создание инфраструктуры для астротуризма.

На территории комплекса появятся современные телескопы, гостиничные номера для исследователей и гостей, специализированный лодж для любителей наблюдения за звездами и отдельные удаленные павильоны, предназначенные для уединенного наблюдения за ночным небом.