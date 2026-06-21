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Как изменилась средняя площадь лесных пожаров в странах мира за 10 лет

Пожары — одна из основных причин исчезновения лесов. На инфографике показано, как изменилась средняя площадь сожжения лесного массива за один пожар. Авторы использовали данные за 2016 и 2026 годы.

Как изменилась средняя площадь лесных пожаров в странах мира за 10 лет / © Emmanuel Ashemiriogwa, Data Explained

Как видно на карте, во многих странах мира площадь лесных пожаров выросла. При этом авторы инфографики использовали в 2026 году данные по состоянию на 25 мая, а в 2016 году — за весь год.

Одним из лидеров по росту интенсивности лесных пожаров стал Китай. В 2016 году средняя площадь лесных пожаров там составила 263 гектара, а в 2026 году выросла до 560,9 гектара в центральных и северных регионах.

В России лесные пожары остаются одной из самых масштабных экологических проблем. Ежегодно в стране выгорают миллионы гектаров леса. В 2016 году средняя площадь пожара составляла 630,3 гектара, а в 2026 году — 575,9 гектара. При этом для России май — это лишь начало сезона лесных пожаров.

Еще одна страна, страдающая от лесных пожаров, — Австралия. В 2016 году средняя площадь одного лесного пожара составляла 731,1 гектара, а в 2026 году — 817,6 гектара.

Стоит отметить, что пиковый пожароопасный сезон для стран Северного полушария приходится на период с июля по сентябрь. Таким образом, данные 2026 года для многих стран, вероятно, еще будут меняться.