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Инфографика: отток населения из стран Евросоюза

Население большинства стран Евросоюза увеличивается за счет миграции. Однако местные жители, как видно на инфографике, также покидают свои родные страны.

Инфографика: отток населения из стран Евросоюза / © Maria Fernandez, DataPulse Research

В 2024 году из 17 стран ЕС уехало больше уроженцев, чем вернулось. Приехали обратно больше людей лишь в две страны — в Болгарию и в Литву.

Долгие годы эти две страны страдали от оттока населения. Показатель вернувшихся в Литву составил 2,67 человека на тысячу жителей, в Болгарию — 0,88 человека на тысячу жителей.

По отношению к численности населения самый высокий отток зафиксировали в Люксембурге — 2,35 человека на тысячу жителей. Также среди лидеров по оттоку населения оказались Швеция и Эстония.

В абсолютных числах больше всего уроженцев покинули Германию — примерно 91 тысяча человек. За ней следуют Италия с потерей чуть менее 65 тысяч человек и Испания — с более чем 31 тысячей человек.