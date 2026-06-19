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Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Стоимость доступа к интернету в разных странах мира различается гораздо сильнее, чем многие предполагают. Если в одних государствах абонентская плата за фиксированный широкополосный доступ составляет всего несколько долларов в месяц, то в других она может превышать 300 долларов (более 22 тысяч рублей).

Рейтинг стран по стоимости интернета / © Visual Capitalist

На основе данных Broadband Genie в этой инфографике сравниваются самые дорогие и самые дешевые рынки широкополосного интернета в мире по средней ежемесячной стоимости подписки, выраженной в долларах США.

Рейтинг стран по стоимости интернета / © Visual Capitalist

Результаты показывают разрыв более чем в 140 раз между самым дешевым и самым дорогим рынками. Одним из ключевых факторов выступает география: среди территорий с наиболее высокой стоимостью доступа к сети заметно преобладают удаленные острова.

С большим отрывом рейтинг возглавляют Уоллис и Футуна. За ними следуют Туркменистан и острова Теркс и Кайкос. В целом географическая изоляция оказывается одной из главных закономерностей: 18 из 25 самых дорогих рынков широкополосного интернета — это островные государства или территории.

Многие из самых дорогих интернет-рынков мира отличаются небольшой численностью населения и ограниченной конкуренцией. На удаленных островных территориях затраты на создание и обслуживание инфраструктуры приходится распределять между сравнительно небольшим количеством абонентов, что во многом объясняет высокие счета за интернет.

Цены на широкополосный доступ существенно различаются даже несмотря на то, что интернет становится всё более распространенным по всему миру. Доля населения Земли, имеющего доступ к сети, выросла с 43 % в 2015 году до 68 % в 2025 году. Поэтому вопрос доступности услуг становится всё более важной составляющей цифрового равенства.

На другом конце рейтинга находятся страны, где после пересчета в доллары США стоимость широкополосного доступа составляет всего несколько долларов в месяц.

Самым дешевым рынком оказался Иран — во многом благодаря обесцениванию риала и государственным субсидиям. За ним следуют Украина, Эфиопия и Бангладеш.

Низкая стоимость интернета вовсе не обязательно означает низкое качество услуг. Румыния и Вьетнам входят в число стран с самым дешевым широкополосным доступом, одновременно занимая ведущие позиции в мире по скорости фиксированного интернета. Это показывает, что развитая конкуренция и инвестиции в сетевую инфраструктуру способны обеспечить одновременно и доступные цены, и высокое качество связи.

Контраст впечатляет: стоимость широкополосного интернета на Уоллис и Футуна примерно в 143 раза выше средней абонентской платы в Иране — самой дешевой стране мира по этому показателю.

Интернет часто называют пространством без границ, однако этот рейтинг говорит об обратном. Около 99 % мирового интернет-трафика передается по подводным кабелям, которые образуют физическую основу глобальной сети. Страны, расположенные вдали от основных маршрутов передачи данных, как правило, сталкиваются с более высокими затратами на инфраструктуру, что в конечном итоге отражается на ценах для конечных пользователей. По мере того как цифровые сервисы становятся все более важными для работы, образования, развлечений и общения, доступность широкополосного интернета превращается в один из ключевых факторов экономической доступности и цифрового развития.