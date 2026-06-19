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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
19 июня, 07:44
Рейтинг: +506
Посты: 1068

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Стоимость доступа к интернету в разных странах мира различается гораздо сильнее, чем многие предполагают. Если в одних государствах абонентская плата за фиксированный широкополосный доступ составляет всего несколько долларов в месяц, то в других она может превышать 300 долларов (более 22 тысяч рублей).

Сообщество
# интернет
# инфографика
# Рейтинги
# статистика
# финансы
# экономика
Рейтинг стран по стоимости интернета / © Visual Capitalist
Рейтинг стран по стоимости интернета / © Visual Capitalist

На основе данных Broadband Genie в этой инфографике сравниваются самые дорогие и самые дешевые рынки широкополосного интернета в мире по средней ежемесячной стоимости подписки, выраженной в долларах США.

Рейтинг стран по стоимости интернета / © Visual Capitalist
Рейтинг стран по стоимости интернета / © Visual Capitalist

Результаты показывают разрыв более чем в 140 раз между самым дешевым и самым дорогим рынками. Одним из ключевых факторов выступает география: среди территорий с наиболее высокой стоимостью доступа к сети заметно преобладают удаленные острова.

С большим отрывом рейтинг возглавляют Уоллис и Футуна. За ними следуют Туркменистан и острова Теркс и Кайкос. В целом географическая изоляция оказывается одной из главных закономерностей: 18 из 25 самых дорогих рынков широкополосного интернета — это островные государства или территории.

Многие из самых дорогих интернет-рынков мира отличаются небольшой численностью населения и ограниченной конкуренцией. На удаленных островных территориях затраты на создание и обслуживание инфраструктуры приходится распределять между сравнительно небольшим количеством абонентов, что во многом объясняет высокие счета за интернет.

Цены на широкополосный доступ существенно различаются даже несмотря на то, что интернет становится всё более распространенным по всему миру. Доля населения Земли, имеющего доступ к сети, выросла с 43 % в 2015 году до 68 % в 2025 году. Поэтому вопрос доступности услуг становится всё более важной составляющей цифрового равенства.

На другом конце рейтинга находятся страны, где после пересчета в доллары США стоимость широкополосного доступа составляет всего несколько долларов в месяц.

Самым дешевым рынком оказался Иран — во многом благодаря обесцениванию риала и государственным субсидиям. За ним следуют Украина, Эфиопия и Бангладеш.

Низкая стоимость интернета вовсе не обязательно означает низкое качество услуг. Румыния и Вьетнам входят в число стран с самым дешевым широкополосным доступом, одновременно занимая ведущие позиции в мире по скорости фиксированного интернета. Это показывает, что развитая конкуренция и инвестиции в сетевую инфраструктуру способны обеспечить одновременно и доступные цены, и высокое качество связи.

Контраст впечатляет: стоимость широкополосного интернета на Уоллис и Футуна примерно в 143 раза выше средней абонентской платы в Иране — самой дешевой стране мира по этому показателю.

Интернет часто называют пространством без границ, однако этот рейтинг говорит об обратном. Около 99 % мирового интернет-трафика передается по подводным кабелям, которые образуют физическую основу глобальной сети. Страны, расположенные вдали от основных маршрутов передачи данных, как правило, сталкиваются с более высокими затратами на инфраструктуру, что в конечном итоге отражается на ценах для конечных пользователей. По мере того как цифровые сервисы становятся все более важными для работы, образования, развлечений и общения, доступность широкополосного интернета превращается в один из ключевых факторов экономической доступности и цифрового развития.

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Комментарии

Популярные По порядку
34 Комментариев
Николай Исаев
Николай Исаев
2 часа назад
-
0
+
Главное не в цене, а в том,что в России ВСЕ ШКОЛЫ И МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ПОДКЛЮЧЕНЫ К СЕТИ !!!
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-
0
+
Дмитрий Юдин
Дмитрий Юдин
8 часов назад
-
0
+
А теперь ещё прибавить стоимость VPN + обещанный зарубежный трафик за отдельную плату и уже не такой дешёвый будет. А ещё доступность интернета, тут уже кому как повезло, на ДВ ещё норм.
Ответить
-
0
+
Александр Александрович...
Александр Александрович...
1 день назад
-
-1
+
Статья ни о чем
Ответить
-
-1
+
Tarzans Necris
Tarzans Necris
1 день назад
-
0
+
Да, я оплачиваю 11 евро в месяц за неограниченый трафик и скорость по 5G переносного рутера
Ответить
-
0
+
Дмитрий Селиверстов
Дмитрий Селиверстов
1 день назад
-
-3
+
В перемогадишо стране 404 салорейхе дешевый интернет но они все ещё верят что на них напали просто так без причины, верят что бусификация и могилизация 2 000 000 укронацистов это норма. У них точно есть интернет???
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-
-3
+
    Алексей Филиппов
    Алексей Филиппов
    1 день назад
    -
    1
    +
    Дмитрий, откуда вы вылазиете? "салорейх, перемогадишо, укрнацисты, бусификация" - весь спектр бесагона на лицо.
    Ответить
    -
    1
    +
    +
      ещё комментарии
      Александр Пискайкин
      Александр Пискайкин
      19 часов назад
      -
      0
      +
      Алексей, как странно и любопытно получается - при любом удобном случае определённый контингент лиц приплетает рашку, в обратную сторону это не должно работать? это ДРУГОЕ?
      Ответить
      -
      0
      +
        Иван Колупаев
        Иван Колупаев
        19 часов назад
        -
        1
        +
        Александр, две категории пропагандой укушенных, одни других стоят. В обе стороны работает тут вы правы.
        Ответить
        -
        1
        +
        Алексей Филиппов
        Алексей Филиппов
        5 часов назад
        -
        0
        +
        Александр, я гражданин РФ, мне не интересно кто там "рашку"(как вы выразились) приплетает. Мне интересно, что в моей стране происходит и ровняться я хочу на более успешные страны, чтобы моя страна становилась лучше. Но не гнобить чужую страну или сравнивать свою страну с худшими. Данный человек, оставляя подобные комментарии, бросает тень в первую очередь на всех жителей России, а уже потом показывает свой уровень воспитания. Поэтому как гражданин России, я осуждаю подобных комментаторов, пишущих подобную ахинею. Что там пишут граждане Украины, США и т.д. мне не интересно, они в первую очередь унижают свой народ, подобными комментариями.
        Ответить
        -
        0
        +
      Sergey Gorovoy
      Sergey Gorovoy
      7 часов назад
      -
      0
      +
      Алексей, не парьтесь, - это местный малахольный тролль...
      Ответить
      -
      0
      +
    Дэн М
    Дэн М
    1 день назад
    -
    0
    +
    Дмитрий, ублюдком жил ты, ублюдком и помрешь
    Ответить
    -
    0
    +
    +
      ещё комментарии
densto
densto
1 день назад
-
1
+
В России 7 дол. где-то. В любом случае разница с США в 8 раз. Это для тех, кто любит смотреть только на зарплаты
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-
1
+
    Snoubort
    Snoubort
    1 день назад
    -
    1
    +
    densto, тут не затрагивают вопрос того, о каких скоростях идёт речь. Так же это средняя температура по больнице, что для тех же сша, где есть условные нью йорк и довер, крайне не валидно. И там у них карта цен далеко не такая ровная, как у нас, где в сибири и москве стоимость интернета почти одинаковая. Так что это для тех, кто любит опускать важные детали
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    -
    1
    +
    +
      ещё комментарии
      Иван Колупаев
      Иван Колупаев
      5 часов назад
      -
      0
      +
      Snoubort, и какая же по вашему мнению в Америке скорость? Гигабитный интернет и у нас в крупных городах никого не удивляет, а в пиндосии есть и DSL по телефонному кабелю со скоростью из 90-х
      Ответить
      -
      0
      +
    N4 M3
    N4 M3
    1 день назад
    -
    0
    +
    densto, а ты вылези из вакуума. Норильск, 3500 за 15 мбит домашнего инета с ограничением в 300гб
    Ответить
    -
    0
    +
    +
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      евгений Русский
      евгений Русский
      16 часов назад
      -
      0
      +
      N4, Ну ты так то сам вылезти из вакуума. Всё зависит от места проживания. Я с Хабаровского края у меня 1300 рублей за 200 мб, интернет от Ростелекома. Но правда справедливости ради стоит сказать, что на самом деле больше 100 мб он редко выдаёт.
      Ответить
      -
      0
      +
        Алексей Филиппов
        Алексей Филиппов
        6 часов назад
        -
        0
        +
        евгений, я из Московской области, 750р. за 700мб. Но в Иркутской области, за 750р. даже 100мб не раздавали. Про ПГТ или деревни вообще молчу, если 20мб за 750р. будет, считай поймал удачу за хвост.
        Ответить
        -
        0
        +
      Иван Колупаев
      Иван Колупаев
      6 часов назад
      -
      0
      +
      N4, Норникелю предъявляйте, который за свой счет построил инфраструктуру а то ведь вообще бы без интернета сидели. Ну или через дорогой и медленный спутник. У меня примерно 1000 р. за 300 мбит/c и 200 каналов ТВ но при желании могу перейти на провайдеров с ценами вполовину ниже (от 600 р.)
      Ответить
      -
      0
      +
    Антон Капитанов
    Антон Капитанов
    4 часа назад
    -
    0
    +
    densto, фишка в том, что там, где интернет стоит в 8 раз дороже и зарплаты могут быть выше в 8-12 раз.
    Ответить
    -
    0
    +
    +
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Дэн М
Дэн М
1 день назад
-
0
+
Интернет в таком как Китай, расейка и Иран и не интернет вовсе. Блокировка ресурсов значительно снижает смысл использования.
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-
0
+
Олег Захаров
Олег Захаров
1 день назад
-
0
+
У меня, Билайн. 4 безлимитных номера на 1 счет. 650 рублей в месяц. Мне 5г не нужно, инстаграм и ютуб не смотрю. ТГ нормально через прокси работает. Особых проблем не вижу.
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-
0
+
SERGEY IVANOV
SERGEY IVANOV
1 день назад
-
-3
+
С таким интернетом - чебурнетом и 10$ дох.. Когда там 5g в России? Ааа, в 2028? А где? Неизвестно. А прямо сейчас три миллиарда человек смотрят и пользуются связью в мире без ограничений. Да и 10$ цена домашнего интернета и то не у всех. Хорошие тарифы стоят намного дороже. Почём безлимитный у сотового оператора при подключении сейчас? Ахха. Вот так 😉
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-
-3
+
    Имя Фамилия
    Имя Фамилия
    1 день назад
    -
    0
    +
    SERGEY, "Платон мне друг, но истина дороже"(С). ;-) В России минимальный интернет стОит 400р в месяц, правда, медленный ADSL2 7Мбит. 200Мбит - 600р. Это все равно меньше 10USD. 5G уже запустил Билайн. Не везде, конечно, но процесс пошел. Безлимит у Мегафона - 300р. Спец тариф продается на некоторых площадках в инете... А вот насчет ограничений - это да, печалька... Причем кое-где теперь работает постоянно в режиме "белых списков", то бишь вообще ничего и никак, кроме одобренных сайтов, не работает.
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    -
    0
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    densto
    densto
    1 день назад
    -
    1
    +
    SERGEY, ты дурак что ли? Хорошие тарифы ниже 10 дол. стоят. А 5g что даёт в практическом смысле? Я раньше и 10 гб не мог потратить мобильного интернета, потому что обычно ничего требующего скорость и потребляющего существенный объем трафика вне дома не используешь
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    -
    1
    +
    Иван Колупаев
    Иван Колупаев
    1 день назад
    -
    0
    +
    SERGEY, тебе безлимитный инет на телефоне зачем? Прон сутками смотреть так рука устанет раньше.
    Ответить
    -
    0
    +
    Сергей Матвеев
    Сергей Матвеев
    1 день назад
    -
    0
    +
    SERGEY, у меня рт оптика 100мб за 327 р, ета безлимит за 173 выдала на тесте 12 мб, мобильных безлимит за 300 400 р у всех операторов. Т2 на 4г выдала 122 мб, 180р за 30гб и 200 мин и 100 смс. 5г нужен ли? Ютуб, инста, х доступны с бесплатным обходом, телега уже нет. На иностранные сайты по разному незаходится
    Ответить
    -
    0
    +
    Малец Денис
    Малец Денис
    1 день назад
    -
    0
    +
    SERGEY, в СПб 5gгода уже 4 и бесплатный вай-фай по городу не везде конечно но много где
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Николай Исаев
2 часа назад
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Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Иван Колупаев
2 часа назад
Антон, эта фишка работает в обе стороны. Там где зарплаты ого-го там и цены обычно выше. Но об этом частенько забывают.

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Антон Капитанов
4 часа назад
densto, фишка в том, что там, где интернет стоит в 8 раз дороже и зарплаты могут быть выше в 8-12 раз.

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Алексей Филиппов
5 часов назад
Александр, я гражданин РФ, мне не интересно кто там "рашку"(как вы выразились) приплетает. Мне интересно, что в моей стране происходит и ровняться я

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Иван Колупаев
5 часов назад
Snoubort, и какая же по вашему мнению в Америке скорость? Гигабитный интернет и у нас в крупных городах никого не удивляет, а в пиндосии есть и DSL по

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Иван Колупаев
6 часов назад
N4, Норникелю предъявляйте, который за свой счет построил инфраструктуру а то ведь вообще бы без интернета сидели. Ну или через дорогой и медленный

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Алексей Филиппов
6 часов назад
евгений, я из Московской области, 750р. за 700мб. Но в Иркутской области, за 750р. даже 100мб не раздавали. Про ПГТ или деревни вообще молчу, если 20мб за 750р.

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Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

Иван Колупаев
19 часов назад
Александр, две категории пропагандой укушенных, одни других стоят. В обе стороны работает тут вы правы.

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Александр Пискайкин
19 часов назад
Алексей, как странно и любопытно получается - при любом удобном случае определённый контингент лиц приплетает рашку, в обратную сторону это не

Рейтинг стран по стоимости интернета: где доступ в Сеть самый дорогой и самый дешевый

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