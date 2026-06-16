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Какие страны больше всех инвестируют в инновации

Инвестиции в инновации — это вклад в будущее развитие страны. На инфографике показано, какую долю ВВП составляют инвестиции в НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).

Какие страны больше всех инвестируют в инновации / © Finance Sutras

По данным ЮНЕСКО, глобальные инвестиции в НИОКР в последние годы неуклонно росли. В 2023 году такие расходы составили 1,92% от мирового ВВП по сравнению с 1,71% в 2015 году. При этом доля инвестиций зависит от страны.

Наибольшую долю ВВП в инновации инвестирует Израиль — 6,3%. Израиль можно назвать страной стартапов. Он регулярно становится мировым лидером по количеству стартапов на душу населения.

На втором месте по доле расходов на НИОКР находится Южная Корея — 5%. Эта страна регулярно входит в топ-5 научно-технологических держав мира.

Замыкает тройку лидеров Тайвань (3,8% от ВВП). Также в топ-5 вошли Швеция (3,6%) и Соединенные Штаты Америки (3,5%). На инфографику не попал Лихтенштейн, однако это карликовое государство инвестирует в НИОКР около 6% от своего ВВП.

Россия в число лидеров по инвестициям в инновации не вошла. На НИОКР в стране приходится менее 1% от ВВП. В 2003 году этот показатель составил 1,29% от ВВП.