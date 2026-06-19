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Насколько серьезна угроза распада США? 10 сепаратистских движений от Аляски до Новой Англии

Большинство американских сепаратистских движений значительно меньше и менее влиятельны, чем может показаться по громким заголовкам в СМИ. Тем не менее само стремление к большей самостоятельности распространено гораздо шире, чем принято думать.

Флаг Каскадии / © Wikimedia Commons

Согласно опросу, проведенному исследовательским проектом Bright Line Watch, около 37% американцев заявили, что поддержали бы выход своего штата из состава США. Среди республиканцев на Юге этот показатель достигал примерно 66%.

Впрочем, социологи подчеркивают: такие ответы чаще отражают политическое недовольство текущей властью, чем реальное желание разрушить страну. Уровень поддержки сепаратизма заметно меняется в зависимости от того, кто занимает Белый дом: в консервативных штатах он возрастает при президентах-демократах, а в либеральных — во времена республиканских администраций.

Практически ни одно из описанных ниже движений не приблизилось к реальному отделению. Однако каждое из них позволяет понять, где и почему в американском обществе периодически возникают настроения недовольства федеральной властью.

Техас

Сегодня именно Техас остается центром наиболее активного сепаратистского движения в США.

Организация Texas Nationalist Movement под руководством Дэниела Миллера выступает за мирный выход штата из состава страны посредством референдума. Этот проект получил название «Texit» — по аналогии с британским Brexit. По утверждению организации, число ее зарегистрированных сторонников превышает 632 тысячи человек. Хотя это внушительная цифра, она составляет лишь небольшую долю от более чем 31-миллионного населения штата. Сторонники движения активно используют исторические аргументы. С 1836 по 1845 год Техас существовал как независимая республика, а в 1861 году вышел из состава США и присоединился к Конфедерации. Наибольшего успеха движение добилось в 2024 году, когда его активисты собрали около 140 тысяч подписей за включение вопроса о независимости в бюллетень республиканских праймериз. Руководство партии отказалось выносить этот вопрос на голосование, однако в партийной платформе по-прежнему содержится утверждение о праве Техаса на выход из Союза. Несмотря на это, опросы показывают, что сторонники полного отделения остаются в меньшинстве, хотя число техасцев, желающих большей автономии от Вашингтона, заметно выше.

Калифорния

Калифорнийский проект «Calexit» можно назвать либеральным отражением техасского движения. Он получил широкую известность после президентских выборов 2016 года и вновь активизировался после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в 2024 году.

В январе 2025 года власти штата разрешили организаторам начать сбор подписей за проведение в 2028 году консультативного референдума с вопросом: должна ли Калифорния выйти из состава США и стать независимым государством? Для вынесения инициативы на голосование требовалось собрать около 547 тысяч действительных подписей. Однако летом 2025 года организаторы отозвали петицию, намереваясь подать её повторно и начать процесс заново. Сторонники независимости указывают на то, что экономика Калифорнии является крупнейшей среди всех американских штатов, а население превышает 39 миллионов человек. Тем не менее поддержка идеи отделения пока остаётся далекой от большинства.

Аляска

Аляскинское сепаратистское движение недавно лишилось своей главной политической платформы. Партия независимости Аляски была основана золотодобытчиком Джо Воглером на волне недовольства федеральным контролем над землями штата. Долгое время она оставалась третьей по численности политической силой региона, объединяя более 19 тысяч членов.

Наивысшего успеха партия достигла в 1990 году, когда ее кандидат Уолли Хикел был избран губернатором Аляски. После убийства Воглера в 1993 году влияние организации постепенно ослабевало. В декабре 2025 года руководство партии приняло решение о ее роспуске, придя к выводу, что большинство членов либо утратили интерес к ее деятельности, либо вообще вступили по ошибке. Тем не менее идеи самостоятельности и особого пути Аляски продолжают пользоваться определенной поддержкой среди жителей штата, который вошел в состав США лишь 3 января 1959 года.

Гавайи

Гавайское движение за независимость имеет гораздо более глубокие исторические корни. Его основой служит свержение Гавайского королевства в 1893 году. В 1993 году Конгресс США официально признал и осудил эту историческую несправедливость.

Организация «Нация Гавайев», возглавляемая с 1994 года Деннисом «Бампи» Канахеле, рассматривает себя как продолжателя традиций прежнего королевства и поддерживает культурное поселение Пуухонуа-о-Вайманало. Само движение неоднородно. Одни активисты требуют полной независимости, другие выступают за создание автономной гавайской нации внутри США по аналогии с индейскими племенами, а третьи добиваются компенсаций и расширения контроля над историческими землями коренного населения. Хотя независимость никогда не пользовалась массовой поддержкой, движение сохраняет жизнеспособность благодаря тесной связи с вопросами культурной идентичности и сохранения традиций.

Каскадия

Каскадия представляет собой скорее культурную концепцию, чем полноценное политическое движение. Сторонники идеи предлагают объединить в единый регион Орегон, Вашингтон и канадскую Британскую Колумбию, а иногда также части соседних штатов и провинций. В отличие от большинства сепаратистских проектов, движение делает акцент не на политике, а на экологии и биорегионализме. Его символом стал зелено-бело-синий флаг «Дуг», который можно увидеть на футбольных матчах и различных общественных акциях на северо-западе Тихоокеанского побережья.

У движения нет серьезной политической партии, референдума или реалистичного плана достижения независимости. Однако как идея региональной идентичности Каскадия существует уже несколько десятилетий.

Новая Англия

Идея независимости Новой Англии существует скорее как общественное настроение, чем как организованное движение. Ни одна крупная политическая сила не выступает за выход региона из состава США, однако опросы регулярно фиксируют заметный интерес к подобной возможности.

Согласно исследованиям Bright Line Watch, примерно треть жителей северо-восточных штатов, а среди демократов даже больше, готовы поддержать создание отдельного союза штатов Новой Англии. Свою роль играет и историческая самобытность региона, уходящая корнями к первым английским колониям XVII века.

Вермонт

В Вермонте сепаратизм имеет преимущественно левый и интеллектуальный характер. Организация Second Vermont Republic, основанная в 2003 году экономистом Томасом Нейлором, призывала к мирному восстановлению независимости Вермонта, существовавшего как отдельная республика с 1777 по 1791 год.

Движение представляло себя как ненасильственный протест против корпоративного влияния и чрезмерной централизации власти. Наибольшую популярность оно приобрело во второй половине 2000-х годов, чему способствовало недовольство войной в Ираке. В 2010 году журнал Time даже включил его в список десяти наиболее примечательных движений за независимость в мире.

Однако после смерти Нейлора в 2012 году и скандалов, связанных с предполагаемыми контактами отдельных членов организации с неоконфедератами, движение фактически распалось и сегодня существует лишь как сообщество единомышленников.

Республика Лакота

Проект Республики Лакота позиционировался не как сепаратизм, а как восстановление утраченного суверенитета коренного народа лакота.

В декабре 2007 года активист Рассел Минс и его сторонники объявили, что Соединенные Штаты нарушили договоры XIX века с индейцами, а потому лакота имеют право восстановить независимость на территориях современных Северной и Южной Дакоты, Небраски, Монтаны и Вайоминга. Заявление вызвало широкий общественный резонанс, однако практически не получило поддержки со стороны официальных племенных лидеров. После смерти Минса в 2012 году инициатива окончательно утратила политическое значение и приобрела преимущественно символический характер.

Республика Конк

Республика Конк — один из самых необычных примеров американского «сепаратизма». 23 апреля 1982 года мэр города Ки-Уэст Деннис Уордлоу объявил Флорида-Кис независимым государством. Поводом послужил контрольно-пропускной пункт, установленный Пограничной службой США на единственной дороге, соединяющей острова с материком. Местные жители сочли, что к ним относятся как к иностранцам.

Новообразованная республика просуществовала около минуты. После символического провозглашения независимости ее руководство столь же символически капитулировало и попросило иностранную помощь.

Все происходившее было политической сатирой и формой протеста. Сегодня Республика Конк существует как туристический бренд и ежегодный фестиваль, а не как серьезный политический проект.

Конфедерация и ее наследники

Конфедеративные Штаты Америки остаются единственным примером сепаратизма в истории США, который действительно привёл к отделению.

В 1860–1861 годах одиннадцать южных штатов вышли из состава Союза, стремясь сохранить институт рабства после избрания Авраама Линкольна и прихода к власти Республиканской партии, выступавшей против его дальнейшего распространения.

Конфедерация была образована в феврале 1861 года. Уже 12 апреля того же года началась Гражданская война, а в 1865 году южное государство прекратило существование.

Современным идейным наследником этих взглядов считается организация League of the South, основанная Майклом Хиллом в 1994 году. Она выступает за отделение южных штатов и со временем все больше смещалась в сторону белого национализма. Юридический центр Southern Poverty Law Center относит ее к числу организаций, распространяющих ненавистническую идеологию.

Несмотря на многочисленные опросы и громкие заявления, юридическая ситуация остается однозначной. В решении по делу «Техас против Уайта» (1869) Верховный суд США постановил, что штаты не имеют права в одностороннем порядке покидать Союз.

Именно поэтому современные сепаратистские движения ограничиваются консультативными референдумами, символическими декларациями и общественными кампаниями, не имея реального механизма выхода из состава страны.

Недовольство федеральной властью действительно существует и временами охватывает значительную часть населения. Однако его масштабы обычно зависят от политической конъюнктуры и результатов выборов.

На сегодняшний день наиболее организованным остается движение в Техасе, самым исторически обоснованным — движение на Гавайях, тогда как большинство остальных проектов либо находятся в состоянии упадка, либо существуют преимущественно как культурные и символические инициативы.

Карта американского недовольства постоянно меняется. Карта Соединенных Штатов — пока нет.