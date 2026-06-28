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Топ-10 стран с самой продолжительной оплачиваемой отпуском по беременности и родам

Оплачиваемый отпуск по беременности и родам — это важная социальная гарантия, которая поддерживает молодых матерей в первые месяцы жизни ребенка. Он позволяет им восстановиться после родов и установить связь с новорожденным без дополнительного стресса, связанного с финансовой нестабильностью.

Топ-10 стран с самой продолжительной оплачиваемой отпуском по беременности и родам / © World Visualized

Ниже представлены десять стран, которые по данным EuroDev предоставляют самый продолжительный оплачиваемый декретный отпуск.

Болгария занимает первое место в мире с впечатляющими 58,6 неделями оплачиваемого декретного отпуска. Такой длительный период призван поддерживать матерей и обеспечивать им достаточно времени для ухода за новорожденным.

В Албании матери имеют право на 52 недели оплачиваемого декретного отпуска. Эта щедрая мера отражает стремление страны поддерживать семьи и способствовать балансу между работой и личной жизнью.

Босния также предоставляет 52 недели оплачиваемого декретного отпуска, оказывая существенную поддержку молодым матерям. Эта политика помогает гарантировать, что женщины могут взять необходимое время без финансовых забот.

Словакия предоставляет 34 недели оплачиваемого декретного отпуска, позволяя матерям проводить значительное время с новорожденными при сохранении финансовой поддержки.

В Хорватии матери получают 30 недель оплачиваемого декретного отпуска. Эта мера является частью более широких усилий страны по поддержке семей и стимулированию рождаемости.

Чехия предлагает 28 недель оплачиваемого декретного отпуска, гарантируя матерям достаточное время для восстановления после родов и общения с младенцами.

Индия предоставляет 26 недель оплачиваемого декретного отпуска, позволяя женщинам брать длительный перерыв в работе для ухода за новорождённым.

Ирландия также обеспечивает 26 недель оплачиваемого декретного отпуска, что отражает её приверженность поддержке молодых матерей и содействию благополучию семьи.

Венесуэла предоставляет 26 недель оплачиваемого декретного отпуска — часть ее прогрессивной семейной политики.

Иран замыкает десятку лидеров с 26 неделями оплачиваемого декретного отпуска. Эта политика помогает матерям сосредоточиться на семье в критические первые месяцы жизни ребенка.

В России при обычной беременности отпуск по беременности и родам составляет 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов. Всего 140 дней (20 недель). При многоплодной беременности — 84 дня до родов и 110 дней после родов. Всего 194 дня (или почти 28 недель).