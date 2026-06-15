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Самые популярные ИИ-инструменты для вайб-кодинга
Вайб-кодинг — новый метод разработки программного обеспечения, при котором человек не прописывает код, а описывает идею словами. На инфографике показаны самые популярные инструменты для вайб-кодинга.
Компания Sonar провела опрос, в котором в 2025 году приняли участие 1149 профессиональных разработчиков со всего мира. Все респонденты работали на должностях, связанных с технологиями. Участники опроса в течение года использовали в работе инструменты искусственного интеллекта.
С небольшим отставанием первое место в рейтинге занял GitHub Copilot. Его использовали три четверти участников опроса. С минимальным отставанием вторую строчку получил ChatGPT (74%).
Замыкает тройку Claude. Этот инструмент использовали практически половина респондентов — 48%. Также в топ-5 вошли Gemini (37%) и Cursor (31%).
Стоит отметить, что разработчики редко склоняются к какой-то одной платформе. Они предпочитают использовать в работе несколько инструментов искусственного интеллекта.
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Сам факт того, что после распада Западной Римской империи возникали новые государства, историкам известен давно. Нет сомнений в существовании королевств готов, франков, лангобардов и других постримских политических образований. Авторы нового исследования сосредоточились на более сложном вопросе. Они попытались выяснить, как именно происходило формирование таких обществ на уровне отдельных людей, семей и общин. Впервые благодаря сочетанию генетических и археологических данных исследователи смогли реконструировать развитие одного постримского политического общества, которое располагалось на территории Паннонии.
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