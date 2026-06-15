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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
15 июня, 19:09
Рейтинг: +237
Посты: 859

Самые популярные ИИ-инструменты для вайб-кодинга

Вайб-кодинг — новый метод разработки программного обеспечения, при котором человек не прописывает код, а описывает идею словами. На инфографике показаны самые популярные инструменты для вайб-кодинга.

Сообщество
# Инфографики
# искусственный интеллект
# ПО
# программирование
Самые популярные ИИ-инструменты для вайб-кодинга / © Emmanuel Ashemiriogwa, Data Explained 
Самые популярные ИИ-инструменты для вайб-кодинга / © Emmanuel Ashemiriogwa, Data Explained 

Компания Sonar провела опрос, в котором в 2025 году приняли участие 1149 профессиональных разработчиков со всего мира. Все респонденты работали на должностях, связанных с технологиями. Участники опроса в течение года использовали в работе инструменты искусственного интеллекта. 

С небольшим отставанием первое место в рейтинге занял GitHub Copilot. Его использовали три четверти участников опроса. С минимальным отставанием вторую строчку получил ChatGPT (74%).

Замыкает тройку Claude. Этот инструмент использовали практически половина респондентов — 48%. Также в топ-5 вошли Gemini (37%) и Cursor (31%).

Стоит отметить, что разработчики редко склоняются к какой-то одной платформе. Они предпочитают использовать в работе несколько инструментов искусственного интеллекта.

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