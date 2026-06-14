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Как понять, что в подушке завелись клещи?
Во многих подушках, на которых спят люди, в какой-то момент заводятся пылевые клещи (Dermatophagoides). Эти клещи — существа не самые безобидные.
Подушка — благоприятное место для жизни пылевых клещей. Каждую ночь человек теряет частички омертвевшей кожи. Ими питаются пылевые клещи.
Клещи размножаются и оставляют после себя фекалии. Живет один клещ около 80 дней и за это время оставляет количество отходов, которое в 200 раз превышает его собственный вес.
Эти отходы содержат пищеварительные энзимы, способствующие разрушению клеток человеческой кожи. Кроме того, отходы жизнедеятельности клещей могут вызывать сильные аллергические реакции у некоторых людей.
Человек просыпается с заложенным носом, сразу начинает чихать, глаза слезятся. Однако симптомы проходят, когда он покидает свою постель. Это вероятный признак того, что в подушке завелись пылевые клещи.
Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют стирать постельное белье не реже одного раза в две недели. Кроме того, нужно не забывать менять подушку.
Сам факт того, что после распада Западной Римской империи возникали новые государства, историкам известен давно. Нет сомнений в существовании королевств готов, франков, лангобардов и других постримских политических образований. Авторы нового исследования сосредоточились на более сложном вопросе. Они попытались выяснить, как именно происходило формирование таких обществ на уровне отдельных людей, семей и общин. Впервые благодаря сочетанию генетических и археологических данных исследователи смогли реконструировать развитие одного постримского политического общества, которое располагалось на территории Паннонии.
Физикам долго не удавалось применить фазовый контраст в электронной микроскопии. Оказалось, что нужно было прекратить искать подходящее вещество для фазовой пластины и обратить внимание на лазеры.
Ученые с высокой точностью измерили ключевые параметры нейтринных осцилляций — угол смешивания θ₁₂ и разность квадратов масс нейтрино. Результаты верифицировали несколькими методами.
Сам факт того, что после распада Западной Римской империи возникали новые государства, историкам известен давно. Нет сомнений в существовании королевств готов, франков, лангобардов и других постримских политических образований. Авторы нового исследования сосредоточились на более сложном вопросе. Они попытались выяснить, как именно происходило формирование таких обществ на уровне отдельных людей, семей и общин. Впервые благодаря сочетанию генетических и археологических данных исследователи смогли реконструировать развитие одного постримского политического общества, которое располагалось на территории Паннонии.
Физикам долго не удавалось применить фазовый контраст в электронной микроскопии. Оказалось, что нужно было прекратить искать подходящее вещество для фазовой пластины и обратить внимание на лазеры.
Ученые с высокой точностью измерили ключевые параметры нейтринных осцилляций — угол смешивания θ₁₂ и разность квадратов масс нейтрино. Результаты верифицировали несколькими методами.
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