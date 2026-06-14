Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Как изменились радости людей с 2022 по 2025 год
Даже небольшие источники радости влияют на качество жизни человека. Как видно на инфографике, в период с июля 2022 года по декабрь 2025 года большинство привычных источников радости стало приносить удовольствие меньшему числу людей.
В глобальном опросе интернет-пользователей из девяти стран приняли участие люди в возрасте 16-64 лет. В 2022 году в опросе приняли участие 10658 человек, в 2025 году — 8831 человек. Респондентов спросили, что приносит им радость.
Участникам предоставили десять вариантов на выбор. Времяпровождение с семьей сохранило первую позицию. Однако доля людей, которым это приносит радость, упала с 66% до 53%.
Времяпровождение с друзьями опустилось со второго на третье место. В 2022 году такое развлечение приносило удовольствие 50% респондентов по сравнению с 42% в 2025 году.
Доля любителей путешествий и отпуска осталась неизменной — 47%. Однако теперь этот источник радости поднялся на второе место.
Получается, с 2022 по 2026 год у людей уменьшилось количество источников базовых радостей. Ни одна из категорий не продемонстрировала роста.
Физикам долго не удавалось применить фазовый контраст в электронной микроскопии. Оказалось, что нужно было прекратить искать подходящее вещество для фазовой пластины и обратить внимание на лазеры.
Сам факт того, что после распада Западной Римской империи возникали новые государства, историкам известен давно. Нет сомнений в существовании королевств готов, франков, лангобардов и других постримских политических образований. Авторы нового исследования сосредоточились на более сложном вопросе. Они попытались выяснить, как именно происходило формирование таких обществ на уровне отдельных людей, семей и общин. Впервые благодаря сочетанию генетических и археологических данных исследователи смогли реконструировать развитие одного постримского политического общества, которое располагалось на территории Паннонии.
Ученые с высокой точностью измерили ключевые параметры нейтринных осцилляций — угол смешивания θ₁₂ и разность квадратов масс нейтрино. Результаты верифицировали несколькими методами.
Новое исследование выявило связь между приемом глюкозамина — безрецептурной добавки от болей в суставах — и повышенным риском быстрого прогрессирования легких когнитивных нарушений в полноценную болезнь Альцгеймера.
Исследователи уже несколько десятилетий фиксируют, что детские мультфильмы систематически наделяют злодеев иностранным или нестандартным акцентом, однако до сих пор было неизвестно, перенимают ли этот стереотип сами дети. Эксперимент канадских ученых показал: восьмилетние зрители, как и взрослые, считают персонажей с «чужой» речью более подходящими на роль антагонистов. Эта склонность усиливается по мере взросления.
В юго-восточной части Индийского океана международная команда исследователей обнаружила крупнейшее из известных на сегодняшний день скоплений китовых остатков. Это «кладбище» имеет протяженность 1200 километров и залегает на глубине до 7002 метров. Возраст самых древних находок превышает более пяти миллионов лет. Открытие предоставит редкую возможность заглянуть в далекое прошлое океана и проследить историю его обитателей на протяжении большого промежутка времени.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
20 Февраля, 2015
Мифы и легенды о «пьющей» России
18 Декабря, 2019
CHEOPS: космический телескоп для тысяч планет
12 Февраля, 2022
Посмотрите вверх: факты, загадки и домыслы о кометах
5 Декабря, 2016
Машины Вселенной: незримое население космоса?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии