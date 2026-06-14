  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
14 июня, 15:08
Рейтинг: +233
Посты: 855

Как изменились радости людей с 2022 по 2025 год

Даже небольшие источники радости влияют на качество жизни человека. Как видно на инфографике, в период с июля 2022 года по декабрь 2025 года большинство привычных источников радости стало приносить удовольствие меньшему числу людей. 

Сообщество
# Инфографики
# люди
# радость
# эмоции
Как изменились радости людей с 2022 по 2025 год / © Emmanuel Ashemiriogwa, Data Explained
Как изменились радости людей с 2022 по 2025 год / © Emmanuel Ashemiriogwa, Data Explained

В глобальном опросе интернет-пользователей из девяти стран приняли участие люди в возрасте 16-64 лет. В 2022 году в опросе приняли участие 10658 человек, в 2025 году — 8831 человек. Респондентов спросили, что приносит им радость. 

Участникам предоставили десять вариантов на выбор. Времяпровождение с семьей сохранило первую позицию. Однако доля людей, которым это приносит радость, упала с 66% до 53%.

Времяпровождение с друзьями опустилось со второго на третье место. В 2022 году такое развлечение приносило удовольствие 50% респондентов по сравнению с 42% в 2025 году. 

Доля любителей путешествий и отпуска осталась неизменной — 47%. Однако теперь этот источник радости поднялся на второе место.

Получается, с 2022 по 2026 год у людей уменьшилось количество источников базовых радостей. Ни одна из категорий не продемонстрировала роста.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Беседа
14 Июн
Бесплатно
За гранью: почему нас манит непознанное
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
14 Июн
1000
Радио (и не только) для инопланетян
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
15 Июн
Бесплатно
Достижения современной астрофизики
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
15 Июн
Бесплатно
От пульта к алгоритму
ВДНХ
Москва
Лекция
15 Июн
Бесплатно
Эволюция познавательного телевидения России
ВДНХ
Москва
Лекция
15 Июн
800
Бесконечное разнообразие: научные прорывы мая
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
16 Июн
Бесплатно
Фанфикшен в науке
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва
Лекция
17 Июн
Бесплатно
Икота от эльфов и зевота от духов: что мы не знаем о докучливых рефлексах
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Июн
1400
Тесты фундаментальных теорий в астрофизике
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 июня, 17:19
Evgenia Vavilova

Физики усовершенствовали электронный микроскоп, чтобы биологи в деталях видели мелкие белки

Физикам долго не удавалось применить фазовый контраст в электронной микроскопии. Оказалось, что нужно было прекратить искать подходящее вещество для фазовой пластины и обратить внимание на лазеры.

Физика
# белки
# волоконная оптика
# гемоглобин
# контраст
# крионика
# лазеры
# оптика
# просвечивающая электронная микроскопия
# фаза
14 июня, 10:35
Игорь Байдов

Ученые рассказали, как в Паннонии сформировалось сложное постримское общество

Сам факт того, что после распада Западной Римской империи возникали новые государства, историкам известен давно. Нет сомнений в существовании королевств готов, франков, лангобардов и других постримских политических образований. Авторы нового исследования сосредоточились на более сложном вопросе. Они попытались выяснить, как именно происходило формирование таких обществ на уровне отдельных людей, семей и общин. Впервые благодаря сочетанию генетических и археологических данных исследователи смогли реконструировать развитие одного постримского политического общества, которое располагалось на территории Паннонии.

Археология
# варвары
# Венгрия
# генетика
# государства
# ДНК
# римляне
# Римская империя
12 июня, 12:35
Evgenia Vavilova

Физики опубликовали первые точные измерения нейтринных осцилляций в обсерватории JUNO

Ученые с высокой точностью измерили ключевые параметры нейтринных осцилляций — угол смешивания θ₁₂ и разность квадратов масс нейтрино. Результаты верифицировали несколькими методами.

Физика
# JUNO
# нейтринная обсерватория
# нейтринные осцилляции
# нейтрино
# фотодетекторы
10 июня, 13:30
Татьяна Зайцева

Популярный безрецептурный БАД заподозрили в ускорении развития болезни Альцгеймера

Новое исследование выявило связь между приемом глюкозамина — безрецептурной добавки от болей в суставах — и повышенным риском быстрого прогрессирования легких когнитивных нарушений в полноценную болезнь Альцгеймера.

Медицина
# БАД
# болезнь Альцгеймера
# когнитивные нарушения
# нейробиология
11 июня, 13:04
Андрей Серегин

Акцент злодеев в мультфильмах повлиял на восприятие речи у детей

Исследователи уже несколько десятилетий фиксируют, что детские мультфильмы систематически наделяют злодеев иностранным или нестандартным акцентом, однако до сих пор было неизвестно, перенимают ли этот стереотип сами дети. Эксперимент канадских ученых показал: восьмилетние зрители, как и взрослые, считают персонажей с «чужой» речью более подходящими на роль антагонистов. Эта склонность усиливается по мере взросления.

Психология
# акцент
# кино
# мультфильм
# язык
11 июня, 07:53
Игорь Байдов

В Индийском океане нашли самое крупное кладбище китов

В юго-восточной части Индийского океана международная команда исследователей обнаружила крупнейшее из известных на сегодняшний день скоплений китовых остатков. Это «кладбище» имеет протяженность 1200 километров и залегает на глубине до 7002 метров. Возраст самых древних находок превышает более пяти миллионов лет. Открытие предоставит редкую возможность заглянуть в далекое прошлое океана и проследить историю его обитателей на протяжении большого промежутка времени.

Биология
# животные
# Индийский океан
# киты
# морские виды
# морские животные
10 июня, 11:51
Александр Березин

Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.

Оружие и техника
# GPS
# космонавтика
# космос
# спутники
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые рассказали, как в Паннонии сформировалось сложное постримское общество

    14 июня, 10:35

  2. Физики усовершенствовали электронный микроскоп, чтобы биологи в деталях видели мелкие белки

    13 июня, 17:19

  3. В замороженных экскрементах древних сусликов обнаружили ДНК мамонтов

    13 июня, 10:33

  4. Песни родителей подготовили к жаре еще невылупившихся птенцов

    12 июня, 14:52
Выбор редакции

Жанна д’Арк: как неграмотная девушка определила будущее мира

8 июня, 10:23

Последние комментарии

Игорь Смирнов
13 минут назад
Здpaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, но больше негде. Пpошy Вac о помощи, помогите, пожaлyйcтa... Cейчac ищy любyю paботy, но покa ничего не нaходитcя. Готов нa

Даже одна банка колы в день повысила риск развития рака печени

Юрий Багов
45 минут назад
Alex, Афана́сьевская культу́ра — южносибирская археологическая культура энеолита (3300—2500 гг. до н. э.) . Какие еще славяне??! Если уж вы там предков

Генетики нашли родину славян

Юрий Багов
49 минут назад
Alex, источники-доказательства есть? Куда они убежали?

Генетики нашли родину славян

Alex Johnson
55 минут назад
Александр, были как Ямная культура в Поволжье славяно-германцы, 3-5 тыс лет назад, а туда пришли из Казахстана и Ю.Сибири намного раньше, 25 тыс лет

Генетики нашли родину славян

Solar Shield
57 минут назад
После взгляда на карту в украинском поезде начался сущий кошмар...

В каких странах безопасно гулять ночью 

UFO HELP
58 минут назад
Игорь, опять умираешь?) месяца полтора уже.на рекорд идёшь)) хочешь устрою на работу? ,но в деревне нано надо вставать и много работать.

Безопасность и доступность питьевой воды в странах мира

Alex Johnson
1 час назад
Появились как Ямная культура в Поволжье славяно-германцы, 3-5 тыс лет назад, а туда пришли из Казахстана и Ю.Сибири намного раньше, 25 тыс лет назад

Генетики нашли родину славян

Alex Johnson
1 час назад
Юрий, славяне бежали от гуннов, в союзе малая часть была

Генетики нашли родину славян

Alex Johnson
1 час назад
Дождиков, кочевники гунны их теснили как и предков славян Афанасьевцев в Казахстане и Поволжье вырезали, еще Калаши до Индии добежали и живут до

Генетики нашли родину славян

Дэн М
1 час назад
Sam, земляника тоже фрукт. И по имеющихся данным только азиатский рынок потребляет порядка 12-15 тонн в год. Если всего 10,5 тонн производится, то

Самые популярные фрукты в мире

Иван Колупаев
1 час назад
Юрий, это где все так плохо? У нас в городе наливайки давно закрыты, уже лет пять как, край пиво могут по ночам продать на разлив. Стало заметно

В каких странах безопасно гулять ночью 

игорь величко
2 часа назад
Сэйя, сама хоть была в Беларуси?

В каких странах безопасно гулять ночью 

игорь величко
2 часа назад
Дэн, не верьте пропаганде, в Беларуси теперь можно гулять хоть всю ночь напролет и никто вас не тронет.

В каких странах безопасно гулять ночью 

Игорь Смирнов
2 часа назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Ученые рассказали, как в Паннонии сформировалось сложное постримское общество

Игорь Смирнов
2 часа назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Топ-7 самолетов будущего, которые все ближе к реальной эксплуатации

Игорь Смирнов
2 часа назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Девять великих библиотек древности — центры знаний, которых больше нет

Игорь Смирнов
2 часа назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Семь самых длинных железнодорожных тоннелей мира — от Швейцарии до Японии

Игорь Смирнов
2 часа назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Люди стали реже встречаться

Игорь Смирнов
2 часа назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Физики усовершенствовали электронный микроскоп, чтобы биологи в деталях видели мелкие белки

Иван Колупаев
2 часа назад
GIGAVETER, вот кстати да 😁 посмотришь кругом патриоты, а в макс половина не ходит. Коту Шредингера (есть такой канал научпоп) обратился с аналогичным

Первый после войны за Карабах: какую технику показали на параде в Армении

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно