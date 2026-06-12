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Telegram может заработать в России вслед за Roblox
В России вновь заработала игровая платформа Roblox. После этого депутаты Госдумы заговорили о возвращении Telegram.
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в разговоре с изданием «Абзац» предположил, что руководство Telegram может выполнить все условия российских властей в течение двух-трех месяцев.
«Самой ближайшей компанией, которая может возобновить полноценную работу в России, является именно Telegram», — отметил депутат.
Он добавил, что от мессенджера требуют открыть в России юрлицо и хранить внутри страны персональные данные и переписки пользователей. Кроме того, от Telegram ждут взаимодействия со спецслужбами для борьбы с терроризмом, наркотрафиком и вербовкой.
По словам депутата, такие требования предъявляют к платформам и в других странах. Свинцов утверждает, что выигрывают на рынке компании, адаптирующие свой бизнес под требования местного законодательства. Депутат не уточнил, ведут ли российские власти переговоры с представителями Telegram.
В России начали ограничивать работу Telegram в 2025 году. В августе вступил в силу запрет на звонки. Уже в феврале 2026 года Роскомнадзор приступил к замедлению работы мессенджера.
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