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Иран впервые сбил беспилотником вертолет AH-64 Apache над морем
Президент США Дональд Трамп сообщил, что вертолет AH-64 Apache был сбит иранской стороной во время патрулирования над Ормузским проливом, после чего упал в районе Оманского залива.
Президент США не уточнил, каким именно способом был поражен вертолет.
Как сообщил изданию Axios неназванный американский чиновник, предварительное расследование пришло к выводу, что вертолет поразил иранский беспилотник, что привело к крушению. При этом следствие пока не установило, был ли удар преднамеренным.
Стоит отметить, что небольшие иранские катера давно рассматриваются как потенциальная угроза для вертолетов из-за возможного наличия переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Кроме того, в последние годы серьезную опасность для вертолетной авиации представляют малые FPV-дроны и барражирующие боеприпасы, которыми Иран также располагает.
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