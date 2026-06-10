Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Иран впервые сбил беспилотником вертолет AH-64 Apache над морем

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вертолет AH-64 Apache был сбит иранской стороной во время патрулирования над Ормузским проливом, после чего упал в районе Оманского залива.

Вертолет AH-64 Apache / © Staff Sgt. Andrew Winchell

Президент США не уточнил, каким именно способом был поражен вертолет.

Как сообщил изданию Axios неназванный американский чиновник, предварительное расследование пришло к выводу, что вертолет поразил иранский беспилотник, что привело к крушению. При этом следствие пока не установило, был ли удар преднамеренным.

Стоит отметить, что небольшие иранские катера давно рассматриваются как потенциальная угроза для вертолетов из-за возможного наличия переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Кроме того, в последние годы серьезную опасность для вертолетной авиации представляют малые FPV-дроны и барражирующие боеприпасы, которыми Иран также располагает.

Экипаж потерпевшего аварию летательного аппарата впервые в истории военной поисково-спасательной операции был обнаружен и спасен с помощью беспилотного надводного судна. Этот случай может стать важной вехой в развитии военных технологий и наглядно демонстрирует, какую роль беспилотные системы будут играть в будущих спасательных операциях.

Хотя беспилотные надводные аппараты уже давно используются для разведки, наблюдения, патрулирования и борьбы с морскими угрозами, до сих пор не было известно ни об одном случае их применения для непосредственного спасения летчиков или других военнослужащих, оказавшихся в бедственном положении.