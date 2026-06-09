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SpaceX установила новый рекорд многоразового использования ракет: первая ступень Falcon 9 выполнила 35-й полет

Компания SpaceX вновь побила собственный рекорд по повторному использованию ракетной техники, отправив в космос первую ступень ракеты Falcon 9 уже в 35-й раз.

SpaceX установила новый рекорд многоразового использования ракет: первая ступень Falcon 9 выполнила 35-й полет / © SpaceX

Ракета, несущая на борту 29 спутников системы Starlink, стартовала в понедельник, 8 июня. Запуск состоялся со стартового комплекса SLC-40 на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

Чуть более чем через час после старта SpaceX подтвердила успешное выведение полезной нагрузки на орбиту. Спутники миссии Starlink Group 10-35 были штатно развернуты на низкой околоземной орбите.

Рекордсменом стала первая ступень ракеты под номером B1067, которая совершила свое 35-е путешествие в космос и обратно.

Первая ступень ракеты Falcon 9 под номером B1067 успешно выполнила посадку на автономную морскую платформу, находившуюся в Атлантическом океане / © SpaceX

После отделения от второй ступени B1067 успешно выполнил посадку на автономную морскую платформу, находившуюся в Атлантическом океане.

Благодаря этому полету Falcon 9 еще больше приблизилась к абсолютному рекорду по количеству запусков одного космического аппарата. Пока он принадлежит орбитальным кораблям программы Space Shuttle, некоторые из которых совершили до 39 полетов.

После очередного запуска численность активной спутниковой группировки Starlink превысила 10 580 аппаратов. Сеть Starlink обеспечивает широкополосный доступ в интернет по всему миру, включая услуги связи на борту самолетов, а также технологию прямого подключения мобильных телефонов к спутникам для отдельных операторов связи.

Этот старт стал для SpaceX уже 66-й миссией Falcon 9 с начала года и 660-м завершенным запуском за всю историю компании.

Активность SpaceX остается чрезвычайно высокой. Ранее, в воскресенье, 7 июня, компания также осуществила запуск Falcon 9 с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. В рамках той миссии на орбиту были выведены 21 спутник Starlink, а также два спутника системы Starshield, предназначенные для нужд американских военных.

Когда программа Falcon 9 только начиналась, возможность десятков повторных запусков одной и той же ступени казалась малореальной. Сегодня же ускоритель B1067, выполнивший уже 35 успешных миссий, наглядно демонстрирует, насколько далеко продвинулись технологии многоразовой космонавтики.

Каждый новый рекорд подтверждает главную стратегию SpaceX — снижение стоимости доступа в космос за счет многократного использования ракетных компонентов. И если нынешние темпы сохранятся, Falcon 9 вполне может превзойти достижения легендарных шаттлов, установив новый эталон надежности и долговечности в истории космических запусков.