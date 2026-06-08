Что это за светлые полосы в океане?

Со стороны это просто гладкие дорожки на поверхности моря. На деле — одно из самых важных мест для жизни молодой рыбы. Именно там у поверхности скапливаются еда, укрытия и тысячи личинок, которым нужно пережить самые опасные недели после рождения.

© Jonathan Whitney и Paul Cox, NOAA Fisheries

У океанологов для таких участков есть название — поверхностные слики. Это длинные гладкие дорожки на поверхности воды, возникающие там, где сходятся течения. Все, что дрейфует у самой поверхности, постепенно стягивается именно туда. Поэтому в сликах собираются зоопланктон, кусочки водорослей, перья, листья и даже мусор. Для крошечных морских животных это не беспорядочная смесь, а место, где проще найти корм и спрятаться.

Именно поэтому слики работают как временные питомники открытого океана. У западного побережья острова Гавайи биологи нашли в них личинок как минимум 112 видов рыб, в том числе махи-махи, каранксов и марлиновых. Это почти десятая часть всех видов рыб, известных для Гавайев. Там же держатся личинки беспозвоночных и других морских животных, проводящих первые недели жизни у самой поверхности воды.

Когда ученые сравнили слики с окружающей водой, разница оказалась очень заметной. Хотя такие участки занимали всего около восьми процентов исследованной акватории, в них находилось 39 процентов всех поверхностных личинок рыб, более четверти зоопланктона и около 75% плавающего органического мусора. Плотность личинок в этих местах оказалась в 7,2 раза выше, чем вокруг. Для молодой рыбы это огромная разница: в слике шансов быстро найти еду намного больше.

Молодь, выросшая в сликах, потом расселяется дальше — на коралловые рифы, в открытый океан и в глубоководные районы. Иначе говоря, эти гладкие дорожки на воде помогают пополнять взрослые популяции рыб в самых разных экосистемах. Поэтому их считают важной частью морской жизни, хотя внешне они выглядят почти незаметно.

Но у этого природного «детского сада» есть и слабое место. Вместе с листьями, перьями и другим органическим мусором в сликах скапливается пластик. Получается тревожный парадокс: те же участки, где личинки находят пищу и укрытие, одновременно превращаются в ловушки для загрязнений.