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Как называют чай в европейских странах

По всему миру наиболее активно используются два варианта названия популярного напитка — «чай» и «ти». Инфографика показывает этимологическое разделение названий чая в странах Европы.

Как называют чай в европейских странах / © maven.mapping, World in maps

В Европе чай появился в XVI-XVII веках. Несмотря на различные названия напитка в разных частях Европы, поставлялся он именно из Китая.

Такое расхождение в названиях произошло из-за диалектов китайского языка. Для названия чая в Китае используют один иероглиф, только в зависимости от региона произносился он по-разному — «ча» и «тэ».

«Чай» и похожие варианты распространились в регионах, куда листья поставляли по сухопутным маршрутам. По этим путям чай шел из регионов, где использовался вариант «ча». При этом слово «чай» в русский попало через посредничество тюркских языков.

Кстати, в странах западной Европы изначально также знали вариант cha (ча). Португальцы заимствовали этот вариант еще в XVI веке. Однако с 1610-х годов главным поставщиком чая в страны западной Европы стала голландская компания, которая привозила чай из региона, где напиток и растение называли «тэ». Постепенно этот вариант распространился в странах Западной Европы.

Среди стран Европы на этой карте выделяется Польша. Herbata происходит от латинского herba, что означает трава. Любопытно, что чайник в польском языке — czajnik.