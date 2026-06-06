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Боты обогнали людей по объему интернет-трафика
Больше половины интернет-трафика теперь приходится на ботов. Это произошло раньше, чем ожидали эксперты.
Один из крупнейших интернет-хостингов Cloudflare впервые зафиксировал, что теперь веб-сайты чаще посещают ИИ-агенты и боты, чем люди. На ботов теперь приходится 57,4% запросов, на людей — 42,6%.
При этом люди, прежде чем совершить покупку, могут просмотреть пять веб-сайтов. ИИ-сервисы просматривают около пяти тысяч веб-сайтов.
Соучредитель и генеральный директор Cloudflare Мэтью Принс предсказывал, что боты могут обогнать людей. Однако он предполагал, что это произойдет в 2027 году. При этом Принс не может точно сказать, когда именно произошел переломный момент, так как имеющиеся данные немного беспорядочные.
В разговоре с NBC News Принс отметил, что его удивил темп роста ИИ-трафика. По его мнению, это может иметь серьезные последствия.
Принс отметил, что рост объема бот-трафика, вероятно, повлияет и на привычные бизнес-модели интернета. Он пояснил, что «боты не кликают по рекламе».
Один из вариантов будущего развития интернета, по оценкам Принса, — взимание платы с ботов за доступ к цифровому контенту пользователей. Он считает, что, если удастся грамотно внедрить такой метод, люди могут оказаться на «пороге золотого века интернета».
Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении
Астрономы провели длительную радиодиагностику межзвездного объекта 3I/ATLAS и не нашли признаков искусственных технологий. Наблюдение окончательно подтвердило естественную природу ледяного тела, хотя ученые изначально не ожидали сенсации.
Согласно официальному комментарию «Роскосмоса» и NASA, безопасности экипажа ничего не угрожает. Ликвидация утечки продолжается, ее результаты станут ясны позднее.
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Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении
Астрономы провели длительную радиодиагностику межзвездного объекта 3I/ATLAS и не нашли признаков искусственных технологий. Наблюдение окончательно подтвердило естественную природу ледяного тела, хотя ученые изначально не ожидали сенсации.
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При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
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Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
11 Мая, 2016
Есть ли будущее у штурмовиков?
23 Декабря, 2016
Продать себя задорого. Не пытайтесь повторить!
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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