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Боты обогнали людей по объему интернет-трафика

Больше половины интернет-трафика теперь приходится на ботов. Это произошло раньше, чем ожидали эксперты.

Кадр из фильма «Я, робот» / © Twentieth Century Fox

Один из крупнейших интернет-хостингов Cloudflare впервые зафиксировал, что теперь веб-сайты чаще посещают ИИ-агенты и боты, чем люди. На ботов теперь приходится 57,4% запросов, на людей — 42,6%.

При этом люди, прежде чем совершить покупку, могут просмотреть пять веб-сайтов. ИИ-сервисы просматривают около пяти тысяч веб-сайтов.

Соучредитель и генеральный директор Cloudflare Мэтью Принс предсказывал, что боты могут обогнать людей. Однако он предполагал, что это произойдет в 2027 году. При этом Принс не может точно сказать, когда именно произошел переломный момент, так как имеющиеся данные немного беспорядочные.

В разговоре с NBC News Принс отметил, что его удивил темп роста ИИ-трафика. По его мнению, это может иметь серьезные последствия.

Принс отметил, что рост объема бот-трафика, вероятно, повлияет и на привычные бизнес-модели интернета. Он пояснил, что «боты не кликают по рекламе».

Один из вариантов будущего развития интернета, по оценкам Принса, — взимание платы с ботов за доступ к цифровому контенту пользователей. Он считает, что, если удастся грамотно внедрить такой метод, люди могут оказаться на «пороге золотого века интернета».