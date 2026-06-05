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Индия испытала гиперзвуковую противорадиолокационную ракету RudraM-II
Индия объявил об успешных летных испытаниях гиперзвуковой ракеты воздушного базирования, предназначенной для уничтожения вражеских радиолокационных систем. Новое оружие значительно расширяет возможности страны по подавлению средств противовоздушной обороны противника.
Индия провела испытание противорадиолокационной ракеты RudraM-II, запущенной с истребителя Су-30МКИ. Успешное испытание добавляет новый фактор в постоянно меняющийся баланс воздушного превосходства в Индо-Тихоокеанском регионе.
Для Военно-воздушных сил Индии (IAF) эта ракета означает появление собственной технологии, тогда как ранее страна была вынуждена полагаться на зарубежные системы. Программа RudraM позволит индийским ВВС уничтожать средства ПВО противника еще до ввода в бой дорогостоящих истребителей в воздушном пространстве противника или в спорных районах в случае вооруженного конфликта.
Дальность действия ракеты RudraM-II превышает 300 километров. Эта ракета класса «воздух — поверхность» способна уничтожать радиолокационные станции, системы связи и другие источники радиоизлучения, входящие в состав вражеской сети противовоздушной обороны.
Кроме того, ВВС Индии работают еще над тремя вариантами ракеты RudraM. Первая модификация, RudraM-I, обладает дальностью свыше 100 километров. Версия RudraM-III сможет поражать цели на расстоянии до 550 километров и использоваться как в противорадиолокационном варианте, так и для ударов по наземным объектам. RudraM-IV станет дальнобойным оружием класса stand-off, однако ее характеристики и дальность пока не раскрываются.
RudraM-II развивает гиперзвуковую скорость около 6800 километров в час. Благодаря дальности более 300 километров индийские ВВС смогут поражать цели противника, оставаясь в относительно безопасном воздушном пространстве.
По имеющимся данным, противорадиолокационная модификация будет оснащена 155-килограммовой осколочной боевой частью с готовыми поражающими элементами для уничтожения работающих радаров. Вариант для ударов по наземным объектам получит проникающую фугасную боевую часть массой 200 килограммов, способную разрушать бункеры и другие укрепленные сооружения.
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