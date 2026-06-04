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Рейтинг стран-лидеров по потреблению ферментированных продуктов на душу населения в день
Япония занимает первое место в мире по объему потребления ферментированных продуктов на душу населения. Этот показатель подчеркивает важную роль традиционного питания в современной культуре страны и одновременно отражает растущий интерес ученых к потенциальной пользе ферментированных продуктов для здоровья.
Согласно данным исследования Fermented Food Consumption Analysis, опубликованного в журнале Public Health Nutrition, а также материалам PubMed Central и другим научным источникам, среднестатистический житель Японии ежедневно потребляет около 360 граммов ферментированных продуктов. Это позволяет стране опережать Южную Корею, Эфиопию и ряд государств Северной Европы.
Высокие показатели Японии объясняются тем, что ферментированные продукты являются неотъемлемой частью повседневного рациона. Среди наиболее распространенных продуктов: мисо — паста из ферментированных соевых бобов; соевый соус; кацуобуси — сушеный и ферментированный тунец, широко используемый в японской кухне. Технологии производства этих продуктов совершенствовались на протяжении многих поколений и стали важной частью национального гастрономического наследия.
Второе место занимает Южная Корея, где среднее потребление ферментированных продуктов составляет около 290 граммов в день на человека. Главную роль здесь играют знаменитые корейские блюда: кимчи; твенджан (ферментированная соевая паста) и кочхуджан (острая ферментированная паста из красного перца). Особенно важное место занимает кимчи, которое регулярно присутствует на столе большинства корейских семей и считается одним из символов национальной кухни. В десятку лидеров также входит Индонезия с показателем около 175 граммов в день.
За пределами Азии особенно выделяется Эфиопия, где ежедневное потребление ферментированных продуктов оценивается в 280–310 граммов на человека. Такой результат связан прежде всего с популярностью инджеры — традиционной кислой лепешки на закваске, являющейся основой национальной кухни. Кроме того, в стране широко распространены ферментированные напитки, включая: тедж — медовое вино и борде — традиционный слабоалкогольный напиток из злаков.
Высокие показатели демонстрируют и страны Северной Европы. Исландия занимает четвертое место с потреблением около 270 граммов в день, а Финляндия и Дания делят пятую позицию с результатом 260–270 граммов.
Заметное место в рейтинге занимают страны Восточной Европы и Кавказа, где традиционно популярны ферментированные молочные продукты и различные способы консервирования пищи. Среди лидеров: Болгария; Турция; Россия; Украина; Грузия и Армения.
Болгария демонстрирует показатель около 230 граммов в день, чему способствует всемирно известная культура производства йогурта.
В Турции потребление достигает примерно 200 граммов ежедневно благодаря популярности таких продуктов, как: йогурт; айран; тархана.
В свою очередь, жители России и Украины в среднем потребляют около 190 граммов ферментированных продуктов в день. Наиболее распространенными остаются: ряженка; сметана; квашеные и маринованные овощи.
В последние годы интерес потребителей к здоровью кишечника значительно вырос, что привело к новому всплеску внимания к ферментированным продуктам.
Исследования, опубликованные в Public Health Nutrition и других научных изданиях, а также работы, индексируемые в PubMed Central, показывают, что такие продукты могут служить источником полезных микроорганизмов и биологически активных соединений, способствующих поддержанию здоровья пищеварительной системы и разнообразия кишечной микрофлоры.
Таким образом, популярность ферментированных продуктов объясняется не только многовековыми кулинарными традициями разных народов, но и растущим числом научных данных, указывающих на их потенциальную пользу для здоровья.
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