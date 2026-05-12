Спутник запечатлел, как один из самых активных вулканов России топит снег, сам оставаясь под ним

Новые спутниковые снимки показали, как вулканическое тепло буквально прожигает снег на склонах Шивелуча — одного из самых активных вулканов России, расположенного на Камчатском полуострове.

© NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin

Изображения, сделанные спутником Landsat 9, запечатлели темные полосы пепла и вулканических выбросов, прорезающие заснеженные склоны вулкана на Дальнем Востоке России.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки и один из наиболее активных вулканов Земли. Вулкан почти непрерывно проявляет активность: спутники регулярно фиксируют пепловые выбросы, тепловые аномалии и раскаленные лавины камней, сходящие по его склонам.

В центре вулкана находится растущий лавовый купол — массив густой, медленно движущейся лавы, который в последние месяцы увеличивается внутри подковообразного кратера Шивелуча.

Когда нестабильные части купола обрушиваются, возникают стремительные пирокластические потоки — раскаленные смеси пепла, газа и вулканических пород. После них на склонах остаются мощные отложения, способные сохранять тепло месяцами, а иногда и годами после извержения. Именно это остаточное тепло и видно из космоса.

На новых спутниковых снимках хорошо заметно, как снег растаял вдоль нескольких русел, по которым в последние месяцы распространялись свежие вулканические выбросы. Некоторые из темных следов, различимых на изображениях, все еще могут сохранять тепло после грандиозного извержения Шивелуча в 2023 году, когда гигантские пирокластические потоки прокатились по склонам вулкана.