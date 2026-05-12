Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Спутник запечатлел, как один из самых активных вулканов России топит снег, сам оставаясь под ним
Новые спутниковые снимки показали, как вулканическое тепло буквально прожигает снег на склонах Шивелуча — одного из самых активных вулканов России, расположенного на Камчатском полуострове.
Изображения, сделанные спутником Landsat 9, запечатлели темные полосы пепла и вулканических выбросов, прорезающие заснеженные склоны вулкана на Дальнем Востоке России.
Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки и один из наиболее активных вулканов Земли. Вулкан почти непрерывно проявляет активность: спутники регулярно фиксируют пепловые выбросы, тепловые аномалии и раскаленные лавины камней, сходящие по его склонам.
В центре вулкана находится растущий лавовый купол — массив густой, медленно движущейся лавы, который в последние месяцы увеличивается внутри подковообразного кратера Шивелуча.
Когда нестабильные части купола обрушиваются, возникают стремительные пирокластические потоки — раскаленные смеси пепла, газа и вулканических пород. После них на склонах остаются мощные отложения, способные сохранять тепло месяцами, а иногда и годами после извержения. Именно это остаточное тепло и видно из космоса.
На новых спутниковых снимках хорошо заметно, как снег растаял вдоль нескольких русел, по которым в последние месяцы распространялись свежие вулканические выбросы. Некоторые из темных следов, различимых на изображениях, все еще могут сохранять тепло после грандиозного извержения Шивелуча в 2023 году, когда гигантские пирокластические потоки прокатились по склонам вулкана.
Хотя сам факт наличия непонятных объектов на снимках, которые американские астронавты сделали на Луне, известен давно, десятилетиями их списывали на химические дефекты светочувствительной эмульсии фотопленки или блики света в линзах камер. Новая публикация на сайте Пентагона признает их реально существующими объектами, хотя и не делает выводов о их природе.
Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.
Ученые обнаружили, что за зевотой беременных женщин, зевали и плоды в их утробах. Это ставит под сомнение теорию о строгой автономности моторных реакций человека до рождения и показывает связь физиологии ребенка с состоянием матери. Вывод работы опирается на ультразвуковые наблюдения за 38 пациентками, и пока и сам механизм передачи скрытого сигнала неизвестен.
Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.
Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.
Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
2 Сентября, 2013
10 самых жестоких психологических экспериментов
14 Декабря, 2019
«На Марсе будут яблони цвести»: города Красной планеты
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии