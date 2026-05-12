Дроны из картона: Япония начала развертывание недорогих малозаметных БПЛА

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми недавно сообщил, что страна начала развертывание недорогих боевых беспилотников, изготовленных почти целиком из гофрированного картона.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми и сотрудники компании AirKamuy с беспилотником AirKamuy 150 / © AirKamuy

Аппарат под названием AirKamuy 150 разработан японской оборонной компанией AirKamuy и представляет собой беспилотник самолетного типа, собранный буквально из материала, напоминающего картонные коробки. Главная идея проекта — возможность штамповать такие аппараты в огромных количествах прямо на конвейере.

Согласно публикации Коидзуми, Морские силы самообороны Японии уже используют эти дроны в качестве «мишеней», хотя остается не совсем ясно, идет ли речь об учебных целях или о применении аппаратов как ложных целей и приманок.

По данным Tom’s Hardware, стоимость AirKamuy 150 составляет от двух до 2,5 тысячи долларов (примерно 150 тысяч рублей) за единицу — по военным меркам это почти бросовая цена. Для сравнения: даже сравнительно дешевые иранские дроны Shahed, применяемые Корпусом стражей исламской революции, оцениваются примерно в 20–50 тысяч долларов (примерно 1,5 миллиона рублей) за аппарат.

Каждый беспилотник складывается для транспортировки и может быть полностью собран всего за пять минут прямо «из коробки». Несмотря на предельно простую конструкцию и картонный корпус, аппараты способны находиться в воздухе до 80 минут и развивать скорость около 100 километров в час.

В AirKamuy подчеркинули, что ставка делается именно на простоту и масштабируемость производства: такие дроны могут выпускаться практически любым предприятием, имеющим оборудование для резки картона, а не только специализированными авиастроительными компаниями.