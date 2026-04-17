Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
17 апреля, 13:23
Рейтинг: +182
Посты: 682

Инфографика: штаты США по уровню бедности

Соединенные Штаты Америки — одно из богатейших государств мира, однако бедность остается там серьезной социальной проблемой. Как видно на инфографике, уровень бедности варьируется в зависимости от штата.

Инфографика: штаты США по уровню бедности / © Datawrapper
В США измеряют показатели бедности двумя способами. Официальный показатель бедности сосредоточен на денежных ресурсах. Дополнительный показатель бедности (Supplemental Poverty Measure) учитывает дополнительные льготы и пособия, например талоны на питание. Авторы инфографики использовали второй показатель. 

Калифорнию называют штатом миллиардеров, но именно там оказался самый высокий уровень бедности — 17,7%. Согласно исследованию Университета штата Сан-Хосе, в Кремниевой долине девять домохозяйств контролируют 15% богатства региона. 

С одной стороны, в регионе растут цены, особенно на недвижимость. С другой стороны, минимальная зарплата в городах не повышается. Кроме того, в регионе сохраняется расовое и этническое неравенство.

Схожий показатель бедности наблюдается в Луизиане (17,7%). Особенность этого штата — высокий уровень бедности среди детей. Более высокий уровень бедности там наблюдается у расовых и этнических меньшинств. 

С одной стороны, Луизиана — богатый ресурсами штат с развитой промышленностью. Однако деньги там концентрируются в отдельных секторах. У многих бедных в этом штате есть работа, но часто низкооплачиваемая. Расходы там растут быстрее, чем зарплаты. 

Также среди штатов с высоким уровнем бедности оказались Миссисипи (16,4%), Флорида (16%), Невада (14,7%), Нью-Йорк (14,4%), Техас (14,3%), Кентукки (14,3%) и Северная Каролина (14%). 

Самый низкий уровень бедности — в штате Мэн (6,7%). Однако и там у латиноамериканцев вероятность жить за чертой бедности оказалась выше, чем у других групп. Кроме того, в штате сохраняется высокий уровень детской бедности в семьях с матерями-одиночками. Хотя статистически уровень бедности в Мэне падает, в последние годы в штате растет число людей, получающих продовольственную помощь от некоммерческих организаций. 

Также среди штатов с наименьшим показателем бедности оказались Миннесота (7,5%), Висконсин (7,7%), Айова (7,7%), Южная Дакота (7,9%), Северная Дакота (8,2%), Небраска (8,2%), Монтана (8,3%), Вайоминг (8,3%), Юта (8,4%) и Нью-Гэмпшир (8,6%).

