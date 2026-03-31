Новая коммерческая ракета Китая Kinetica-2 успешно выполнила первый полет
Китайская частная космическая компания CAS Space успешно провела дебютный запуск своей ракеты-носителя Kinetica-2 — жидкостной ракеты среднего класса. Старт состоялся с коммерческой испытательной площадки Dongfeng на северо-западе Китая.
Ракета, выполненная по схеме с центральным блоком и боковыми ускорителями, вывела на орбиту три спутника: демонстрационный аппарат New March-01, экспериментальный космический аппарат New March-02 и образовательный спутник TS-01.
Аппарат New March-02, разработанный Инновационной академией микроспутников при Китайской академии наук, имеет массу около 4,2 тонны и рассчитан на работу в космосе до трех лет. Он предназначен для проведения различных технологических экспериментов непосредственно на орбите.
Спутник New March-01, созданный компанией CAS Satellite Technology, выполняет роль «мини-космической лаборатории» и будет использоваться для проведения серии экспериментов с применением коммерчески доступных технологий.
Запуск также стал свидетельством углубляющейся интеграции коммерческого сектора с национальными космическими программами Китая. CAS Space уже участвует в проектах, связанных с системой доставки грузов к китайской орбитальной станции, что указывает на все более активное вовлечение частных компаний в ключевые государственные инициативы.
Коммерческий космический сектор обозначен как приоритетное направление в национальных планах развития Китая, включая 15-й пятилетний план (2026–2030 годы), где особое внимание уделяется развитию рыночных механизмов и масштабированию космических услуг.
«Коммерческие ракеты необходимы не только для удовлетворения рыночного спроса, но и для участия в крупных национальных миссиях на уровне инженерных стандартов», — отметил вице-президент CAS Space и главный руководитель проекта Kinetica-2 Ян Хаолян. По его словам, это позволит отрасли пусковых услуг двигаться в сторону большей коммерциализации, специализации и масштабируемости.
Он также подчеркнул, что даже в своей текущей, невозвращаемой конфигурации стоимость запуска Kinetica-2 уже сопоставима с ракетой Falcon 9 компании SpaceX, используемой в многоразовом режиме. Внедрение технологий возврата ступеней может дополнительно снизить стоимость запусков — возможно, примерно вдвое.
По словам заместителя главного конструктора ракеты Лянь Цзе, будущие версии Kinetica-2 будут оснащаться собственными многоразовыми двигателями компании. Кроме того, уже в этом году планируется провести испытание системы возврата ракеты с высоты около 100 километров в рамках программы развития многоразовых технологий.
