Природная абстракция: спутники показали завораживающие узоры вод фьорда

На протяжении большей части года водные пути северной части Канадского Арктического архипелага скованы льдом. Однако в короткий период летнего таяния суровый пейзаж, выдержанный в белых и серых тонах, преображается, становясь ярким и подвижным.

Спутники показали завораживающие узоры вод фьорда / © NASA Earth Observatory

В один особенно выразительный летний день шлейфы взвешенных осадков и расколотые льдины очерчивали вихревые круговороты в одном из рукавов фьордовой системы пролива Нансена.

На этих спутниковых снимках запечатлен участок фьорда Каньон, расположенного примерно в 115 километрах к юго-востоку от исследовательской станции «Эврика» в западно-центральной части острова Элсмир. Воды фьорда впадают в фьорд Грили, который соединяется с проливом Нансена и, в конечном счете, с Северным Ледовитым океаном. Снимки были получены прибором OLI (Operational Land Imager) на спутнике Landsat 8.

Океанограф Центра наук о наблюдении Земли в Манитобском университете (Канада) Игорь Дмитренко изучал вихревые процессы в этой фьордовой системе и отмечает, что мутность воды в период ледяного покрова остается низкой. В это время резко сокращается приток талых пресных вод и переносимых ими осадков, а формирование морского льда толщиной до двух метров изолирует поверхность от ветра, подавляя перемешивание, которое в противном случае вновь поднимало бы частицы со дна.

Летом картина становится иной. На детальном изображении (вверху) видно, что морской лед в этой части фьорда раскололся и свободно дрейфует под действием течений и ветра. Обратите внимание, что некоторые из этих фрагментов, вероятно, представляют собой айсберги, отколовшиеся от близлежащих выводных ледников. На втором увеличенном снимке наблюдается сходная ситуация, однако здесь течение проявляется благодаря взвешенным в воде осадкам.

Алекс Гарднер и Чад Грин, гляциологи Лаборатории реактивного движения NASA, отметили, что основную часть этого осадочного шлейфа составляет так называемая «ледниковая мука» — горная порода, измельченная ледником до тончайшего порошка. Поверхностные талые воды, проникая под ледник, в конечном итоге вымывают эту ледниковую муку во фьорд, придавая воде характерный бирюзовый оттенок. Ледниковая мука является важнейшим источником питательных веществ, прежде всего железа. Растворимое железо жизненно необходимо морским экосистемам, поскольку большинство фитопланктона — основы морских пищевых цепей — зависит от него для роста.

Ледниковый лед, видимый на этих снимках, поступает с ледникового купола Агассис — одного из пяти крупнейших ледниковых щитов острова Элсмир. Используя данные миссий NASA ICESat и совместной миссии DLR–NASA GRACE, ученые показали, что ледники Канадского Арктического архипелага начали быстро сокращаться в середине 2000-х годов, и эта тенденция сохраняется до сих пор.