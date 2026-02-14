  • Добавить в закладки
Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Николай Головин
Николай Головин
14 февраля, 09:11
Рейтинг: +315
Посты: 924

Пять передовых беспилотных надводных аппаратов, которые поменяют правила морских операций

Роботизированное оружие и боевые системы уже активно используются на суше и воде, да и воздушные силы не отстают. Морская война вступает в новую эру: эпоха зависимости от нескольких огромных кораблей с экипажем уходит в прошлое.

Сообщество
# беспилотники
# оружие
Беспилотные надводные аппараты: Variant 7 (слева) и Seahawk (справа) / © Leidos / Wikimedia Commons
Беспилотные надводные аппараты: Variant 7 (слева) и Seahawk (справа) / © Leidos / Wikimedia Commons

Страны все активнее обращаются к беспилотным надводным кораблям для выполнения самых опасных и сложных задач на море. Эти компактные, относительно недорогие и легко масштабируемые аппараты могут нести сенсоры, оружие и коммуникационные системы, которыми ранее управлял человек. Совместно они открывают новые концепты, такие как распределенные морские операции, когда сеть беспилотных кораблей распределяет разведку, удары и защиту по огромной акватории, усложняя противнику планирование действий.

Ниже приведены пять автономных надводных кораблей, которые демонстрируют, как беспилотники уже меняют морской театр военных действий.

Sea Hunter / © Wikimedia Commons
Sea Hunter / © Wikimedia Commons

1. Sea Hunter

Sea Hunter — показатель того, как автономия меняет морские операции. Этот тримаран длиной 40 метров предназначен для долговременного отслеживания подводных лодок без экипажа.

Сильной стороной Sea Hunter является длительная автономность: он может пройти более 1800 километров и оставаться в море месяцами. При этом его эксплуатация обходится в долю стоимости эсминца, что делает его идеальным для постоянного патрулирования против подводных лодок и мин.

2. Seahawk

Seahawk создан компанией Leidos с учетом опыта ранних испытаний. Этот композитный тримаран получил улучшения дальности, мореходности и грузоподъемности. Беспилотник способен нести больше сенсоров, средств связи и боевых модулей, выполняя функции разведки, отвлекающей цели и форвардного наблюдения для основных флотов.

Devil Ray T24  / © Wikimedia Commons
Devil Ray T24  / © Wikimedia Commons

3. Devil Ray T24

Длина — семь метров. Может развивать скорость 90–110 километров в час, нести разнообразные сенсоры и грузы и оставаться стабильным на волнах. T24 также может выступать «материнским» кораблем, координируя более мелкие дроны и беспилотники. Его гибкость делает аппарат полезным для разведки, электронных боевых действий и противоминных операций.

4. Variant 7

Семиметровый многоцелевой беспилотник, способный действовать в прибрежных зонах. Может быть трудно обнаружим, выполняя функции разведки, нанесения ударов или запуска беспилотников. Модульность позволяет быстро менять роль: от дрона-камикадзе до патрульного или дистанционно управляемой боевой платформы.

SELKIE 7 / © Sea Machines Robotics
SELKIE 7 / © Sea Machines Robotics

5. SELKIE 7

В отличие от большинства аппаратов в списке, SELKIE 7 ориентирован на разведку и наблюдение, а не на прямой бой. Использует автономное ПО для патрулирования, обследования и инспекций с минимальным участием человека. Поддерживает гидрографические исследования, контроль оффшорных объектов и морскую безопасность.

В совокупности эти беспилотники демонстрируют, как автономные системы переходят от экспериментов к основным элементам морской мощи. Они трансформируют разведку, удары и высокорискованные миссии с масштабом и стоимостью, недоступными для кораблей с экипажем.

Сергей Механик
Сергей Механик
9 минут назад
И кое-где надводные беспилотники уже впечатляюще показали себя в реальной боевой обстановке.
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 11:41
Александр Березин

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# деревья
13 февраля, 13:18
Игорь Байдов

Генетический анализ показал, откуда пришли индоевропейцы, вытеснившие строителей Стоунхенджа

Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.

Археология
# Великобритания
# индоевропейцы
# культура колоколовидных кубков
# культура шнуровой керамики
# неолит
# Стоунхендж
# ямная культура
12 февраля, 11:41
Александр Березин

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# деревья
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
Последние комментарии

Сергей Механик
9 минут назад
И кое-где надводные беспилотники уже впечатляюще показали себя в реальной боевой обстановке.

Пять передовых беспилотных надводных аппаратов, которые поменяют правила морских операций

Борис Кальманович
23 минуты назад
А у некоторых, особо продвинутых по эволюционной лестнице, даже два, а то и три подбородка🤗

Подбородок есть только у Homo sapiens, и это случайность эволюции

Samual Barns
26 минут назад
Александр, бублят бабас, рашнюпа-нищущупа?

География природного газа: распределение доказанных запасов по странам 

Samual Barns
27 минут назад
Александр, нищ, я в Европе живу, тебе и не снилось это. Под лавку кышь, рашнюпка!

География природного газа: распределение доказанных запасов по странам 

Мурад Магомедов
46 минут назад
У России 54 атомные судморины.

Инфографика: в каких странах есть атомный подводный флот 

Герасимов Дмитрий
1 час назад
Victor, всё просто -сажать лес намного дешевле и полезней чем отдавать деньги всяким борцам с потеплением непонятно на что.Вот они и возбудились и

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

Дмитрий Простов
1 час назад
Cheburec55, а где в тексте статьи про вырубку леса? или "утка" - это конкретно мой комментарий? я это сам придумал. в америке были большие пожары после

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

Александр Березин
2 часа назад
Sam, "1. В статье про фотосинтез в 21 веке налицо подмена терминов: "ускорение фотосинтеза" вместо "рост NPP". В оригинале ни слова о реальной скорости

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

Любовь С.
2 часа назад
Окопы, Существование черных дыр подтверждено несколькими независимыми наблюдательными методами. В 2019 году астрономы получили первое прямое

«Тихие» черные дыры оказались архитекторами галактик

Sam Dowson
2 часа назад
Окопы, что там доказывать, когда уже фото есть. Или всё это фотошоп и нейросети? А-ля постановочные фильмы про америкацев на Луне.

«Тихие» черные дыры оказались архитекторами галактик

Окопы ПМВ
2 часа назад
Везде надо всунуть вездесущие чёрные дыры. В центрах тихих галактик газ нагревается и без чёрных дыр. Хватает там источников нагрева. Достали уже

«Тихие» черные дыры оказались архитекторами галактик

Александр Бережной
3 часа назад
Samual, так у вас тупые нищеброды даже газа в мозгах нет. Вакуум.

География природного газа: распределение доказанных запасов по странам 

Sam Dowson
3 часа назад
Александр, вот давайте серьёзно, а то всё климат-погода. 1. В статье про фотосинтез в 21 веке налицо подмена терминов: "ускорение фотосинтеза" вместо

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

Андрей Александров
4 часа назад
Бред сивой кобылы от английских учёных 🤣

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

Elusive Joe
5 часов назад
Не удивлюсь, если он в серию раньше мс-21 выйдет (

Natilus впервые показала увеличенную версию авиалайнера Horizon

Sam Dowson
6 часов назад
Всё ещё упираемся? Ищем и читаем вслух. Gloor, M. et al. (2025). Reduced vegetation uptake during the extreme 2023 drought turns Amazon into a carbon source. Atmospheric Chemistry and Physics (в печати). «During the 2023

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

Ansh Verma
7 часов назад
New users can complete the 55 club register steps within minutes and start exploring available games instantly.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Александр Березин
7 часов назад
Александр, "Александр, а ph уже снижается? " Да: https://sp.copernicus.org/articles/4-osr8/1/2024/ "А из-за чего он снижается? " Из-за того же выброса СО2, что вызывает и

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

Александр Березин
7 часов назад
Осталось только вспомнить, что и сегодня потепление идет параллельно с ростом концентрации СО2. Как и количества осадков. И все станет на свои

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

Cheburec55 Che
7 часов назад
Да, человечество ждёт острая нехватка пресной воды. Не поэтому ли Доналд Трамп так заинтересовался Гренладией, этим огромным куском льда? :)

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

