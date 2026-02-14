Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Пять передовых беспилотных надводных аппаратов, которые поменяют правила морских операций

Роботизированное оружие и боевые системы уже активно используются на суше и воде, да и воздушные силы не отстают. Морская война вступает в новую эру: эпоха зависимости от нескольких огромных кораблей с экипажем уходит в прошлое.

Беспилотные надводные аппараты: Variant 7 (слева) и Seahawk (справа) / © Leidos / Wikimedia Commons

Страны все активнее обращаются к беспилотным надводным кораблям для выполнения самых опасных и сложных задач на море. Эти компактные, относительно недорогие и легко масштабируемые аппараты могут нести сенсоры, оружие и коммуникационные системы, которыми ранее управлял человек. Совместно они открывают новые концепты, такие как распределенные морские операции, когда сеть беспилотных кораблей распределяет разведку, удары и защиту по огромной акватории, усложняя противнику планирование действий.

Ниже приведены пять автономных надводных кораблей, которые демонстрируют, как беспилотники уже меняют морской театр военных действий.

Sea Hunter / © Wikimedia Commons

1. Sea Hunter

Sea Hunter — показатель того, как автономия меняет морские операции. Этот тримаран длиной 40 метров предназначен для долговременного отслеживания подводных лодок без экипажа.

Сильной стороной Sea Hunter является длительная автономность: он может пройти более 1800 километров и оставаться в море месяцами. При этом его эксплуатация обходится в долю стоимости эсминца, что делает его идеальным для постоянного патрулирования против подводных лодок и мин.

2. Seahawk

Seahawk создан компанией Leidos с учетом опыта ранних испытаний. Этот композитный тримаран получил улучшения дальности, мореходности и грузоподъемности. Беспилотник способен нести больше сенсоров, средств связи и боевых модулей, выполняя функции разведки, отвлекающей цели и форвардного наблюдения для основных флотов.

Devil Ray T24 / © Wikimedia Commons

3. Devil Ray T24

Длина — семь метров. Может развивать скорость 90–110 километров в час, нести разнообразные сенсоры и грузы и оставаться стабильным на волнах. T24 также может выступать «материнским» кораблем, координируя более мелкие дроны и беспилотники. Его гибкость делает аппарат полезным для разведки, электронных боевых действий и противоминных операций.

4. Variant 7

Семиметровый многоцелевой беспилотник, способный действовать в прибрежных зонах. Может быть трудно обнаружим, выполняя функции разведки, нанесения ударов или запуска беспилотников. Модульность позволяет быстро менять роль: от дрона-камикадзе до патрульного или дистанционно управляемой боевой платформы.

SELKIE 7 / © Sea Machines Robotics

5. SELKIE 7

В отличие от большинства аппаратов в списке, SELKIE 7 ориентирован на разведку и наблюдение, а не на прямой бой. Использует автономное ПО для патрулирования, обследования и инспекций с минимальным участием человека. Поддерживает гидрографические исследования, контроль оффшорных объектов и морскую безопасность.

В совокупности эти беспилотники демонстрируют, как автономные системы переходят от экспериментов к основным элементам морской мощи. Они трансформируют разведку, удары и высокорискованные миссии с масштабом и стоимостью, недоступными для кораблей с экипажем.