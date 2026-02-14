Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Умноженная сила: технологии, объединяющие человека и машину для создания солдата нового поколения

Технологии «суперсолдата» нового поколения объединяют передовое оборудование, программные решения и биотехнологии, расширяя физические возможности, уровень осведомленности и скорость принятия решений за пределы естественных человеческих ограничений. Все эти системы рассчитаны на работу в режиме реального времени в условиях боевых действий.

Технологии суперсолдат: силовой экзоскелет (слева) и визор дополненной реальности (справа) / © Sarcos Robotics / Wikimedia Commons

Проще говоря, речь идет о силовых экзоскелетах, позволяющих переносить более тяжелые грузы; визорах дополненной реальности, мгновенно выводящих тактическую информацию; интерфейсах «мозг–компьютер», улучшающих управление и связь; а также «умной» носимой электронике, отслеживающей состояние организма и боеготовность.

1. Силовые экзоскелеты

Силовые экзоскелеты — это носимые роботизированные системы, увеличивающие физическую силу и выносливость бойца, особенно при переноске тяжелого снаряжения. Используя электродвигатели и сенсоры для поддержки бедер, коленей и голеностопа, они снижают усталость и уменьшают риск травм во время длительных маршей.

2. Визоры дополненной реальности

Визоры дополненной реальности превращают шлем солдата в цифровой дисплей, накладывающий навигацию, расположение сослуживцев, цели и данные сенсоров непосредственно на поле зрения.

Системы вроде IVAS объединяют тепловизоры, камеры ночного видения, GPS и данные тактических сетей, позволяя видеть рельеф, позиции и движение даже в темноте, дыму или плотной городской застройке.

Такие визоры могут также транслировать изображение с внешних камер — например, установленных на технике или беспилотниках, — позволяя «заглядывать» за препятствия и расширять зону наблюдения за пределы прямой видимости.

3. Продвинутая бронезащита

Броня нового поколения использует инновационные материалы, включая так называемую «жидкую броню» с эффектом сдвигового загустевания и керамику, созданную с помощью 3D-печати. «Жидкая броня» сочетает кевлар с жидкостью, которая остается гибкой при движении, но мгновенно твердеет при ударе. Это позволяет уменьшить количество слоев, сохранив высокий уровень баллистической защиты.

3D-печать дает возможность создавать керамические элементы, точно подогнанные под анатомию бойца, улучшая распределение веса, подвижность и защиту от пуль и осколков. В результате получается более легкая и мобильная защита, повышающая выносливость и маневренность.

4. Интерфейсы «мозг–компьютер»

Интерфейсы «мозг–компьютер» позволяют нервной системе бойца напрямую взаимодействовать с цифровыми системами. Это открывает возможность управлять беспилотниками, техникой или программным обеспечением с помощью намерения, а не физических органов управления.

Военные исследования сосредоточены на неинвазивных или минимально инвазивных методах, способных считывать и передавать сигналы мозга без хирургического вмешательства — например, через системы, встроенные в шлем.

5. Умная носимая электроника и физиологический мониторинг

«Умная» носимая электроника и сенсорные ткани превращают военную форму в полноценную систему мониторинга. Они способны в реальном времени отслеживать пульс, температуру тела, уровень гидратации, усталость, стресс и параметры окружающей среды.

Данные передаются по беспроводной связи командирам и медикам, что позволяет корректировать темп операций, заранее выявлять перенапряжение и приоритетно оказывать помощь в экстренных ситуациях.

В сочетании с экзоскелетами, новыми системами и логистическими платформами такие решения позволяют управлять человеческой выносливостью как одним из ключевых оперативных ресурсов.

В совокупности эти технологии указывают на будущее, в котором отдельный солдат перестает быть автономной единицей и становится частью тесно интегрированной системы «человек–машина», где биология и цифровые технологии работают как единый боевой комплекс.