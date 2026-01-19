Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Семь установок, превращающих воздух в питьевую воду, которые могут помочь справиться с глобальной нехваткой воды

С ростом населения планеты вода — жизненно важный ресурс — превратилась в предмет глобальной обеспокоенности. Нехватка воды остается одной из ключевых проблем XXI века.

Генератор атмосферной воды / © AERstream

Генераторы атмосферной воды стали широко применяемым решением, способным ответить сразу на все эти вызовы. Устройства, напрямую извлекающие питьевую воду из влажного воздуха, могут обеспечивать ею засушливые регионы — удаленные деревни, острова, горнодобывающие объекты. Такие технологии позволяют снизить зависимость от бутилированной воды и служат достойным примером устойчивого подхода к ресурсам.

1. AirJoule.

Стартап AirJoule из американского штата Делавэр разрабатывает инновационный подход к генерации атмосферной воды, выходящий за рамки традиционного охлаждения и конденсации. В основе их системы — МОК (металлоорганические каркасы, MOF), известные способностью эффективно улавливать и высвобождать водяной пар.

После прохождения воздуха через коллекторы с покрытием из MOF водяной пар адсорбируется непосредственно на молекулярном уровне. По мере насыщения система использует вакуумную десорбцию, позволяя высвободить и сконденсировать влагу в жидкую воду без применения вредных хладагентов.

Энергоэффективный и химически нейтральный метод особенно перспективен как для засушливых регионов, так и для городских условий, где традиционные генераторы атмосферной воды часто работают менее эффективно.

2. Aqua Ubique.

Компания Aqua Ubique из Бертиньи (Австралия) специализируется на решении проблемы водной нестабильности, предлагая установки полного цикла — от забора воздуха до получения питьевой воды. Сначала устройства втягивают влажный воздух и охлаждают его до образования конденсата, затем фильтруют и реминерализуют воду, делая ее безопасной и приятной на вкус.

В отличие от многих систем, ориентированных исключительно на частные домохозяйства, технология Aqua Ubique нацелена на отказ от пластиковых бутылок и протяженных логистических цепочек, тем самым снижая углеродный след традиционного водоснабжения.

3. Untap!

Штаб-квартира Untap! находится в Соллентуне (Швеция). Компания делает ставку на автономные генераторы атмосферной воды, не требующие подключения к инфраструктуре. Их технология сочетает конденсационный метод извлечения воды с многоступенчатой очисткой, включая стерилизацию ультрафиолетом, что обеспечивает соответствие строгим стандартам безопасности.

Untap! выделяется акцентом на устойчивость и независимость: установки могут работать от солнечной, ветровой и биоэнергии. Это делает их особенно ценными для сельских районов и территорий, пострадавших от стихийных бедствий, где электроснабжение ограничено или нестабильно.

4. ATMOS.

Основанная в Хайдарабаде (Индия), компания ATMOS предлагает решения для борьбы с дефицитом воды в широком масштабе — от бытовых до промышленных установок.

В их системах используется комплексная схема очистки, включающая УФ-обработку, ультрафильтрацию и дезинфекцию, что позволяет удалять загрязнения, микроорганизмы и нежелательные химические соединения. На выходе получается чистая, минерализованная вода со сбалансированным уровнем pH, подходящая для ежедневного потребления.

С учетом того, что Индия одновременно сталкивается с нехваткой воды и высокой влажностью воздуха во многих регионах, решения ATMOS обладают значительным потенциалом для снижения зависимости от подземных вод и бутилированной продукции.

5. AERstream.

Компания AERstream из Майами (штат Флорида) стремится сделать технологии AWG частью повседневной жизни, предлагая настольные генераторы атмосферной воды. Эти устройства отличаются простотой использования, портативностью и доступностью, что делает их удобными для домов, офисов и малого бизнеса.

Запатентованная система фильтрации воздуха и воды эффективно борется с распространёнными загрязнителями, бактериями и токсинами. Сменные картриджи упрощают обслуживание и гарантируют безопасность воды. Этот подход доказывает, что генераторы атмосферной воды могут быть не только масштабными, но и компактными, ориентированными на пользователя.

6. Hydrexa.

Компания Hydrexa из Дубая (ОАЭ) объединяет генерацию атмосферной воды с энергоэффективными системами кондиционирования воздуха. Их решения извлекают водяной пар из воздуха и используют его как для получения воды, так и для регулирования влажности — двойное преимущество для жаркого и засушливого климата.

Интеграция искусственного интеллекта и IoT-мониторинга позволяет системе в реальном времени адаптировать производительность и предоставлять операторам данные о качестве воды и энергопотреблении. Это шаг к «умным» зданиям, где управление водой и охлаждением осуществляется комплексно.

7. ExaWater.

Компания ExaWater из Сиэтла (штат Вашингтон, США) производит генераторы атмосферной воды, извлекающие питьевую воду из окружающего воздуха, с особым акцентом на энергоэффективность и адаптивность. Технология рассчитана на стабильную работу в самых разных климатических условиях, что делает ее подходящей для сельских, удаленных и инфраструктурно ограниченных районов.

Все семь компаний наглядно демонстрируют широту и инновационность экосистемы генераторов атмосферной воды: от передовых материалов и автономных возобновляемых источников энергии до домашних и промышленных решений.