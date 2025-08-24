  • Добавить в закладки
Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
24 августа, 15:57
Рейтинг: +445
Посты: 722

Объявлены победители конкурса Black and White Photo Awards 2025

Жюри фотоконкурса Black and White Photo Awards объявило победителей состязания 2025 года, тем самым подчеркнув непреходящую привлекательность и выразительную глубину монохромной фотографии.

Сообщество
# животные
# насекомые
# природа
# птицы
# фотографии
Снимок, занявший первое место: Прыжок леопарда / ©  Willem Kruger
Снимок, занявший первое место: Прыжок леопарда / ©  Willem Kruger
Снимок, занявший второе место: Паук-волк / © Javier Ruperez 
Снимок, занявший второе место: Паук-волк / © Javier Ruperez 
Снимок, занявший третье место: Кошачий лемур / ©  Masaru Takagi
Снимок, занявший третье место: Кошачий лемур / ©  Masaru Takagi
Высокая оценка жюри: Песец / © Nur Tucker
Высокая оценка жюри: Песец / © Nur Tucker
Высокая оценка жюри: Африканский слон / © Rajarshi Banerji
Высокая оценка жюри: Африканский слон / © Rajarshi Banerji
Высокая оценка жюри: Танец притяжения / © Raghuvamsh Chavali
Высокая оценка жюри: Танец притяжения / © Raghuvamsh Chavali
Высокая оценка жюри: Царь зверей / © Claire Waring
Высокая оценка жюри: Царь зверей / © Claire Waring
Высокая оценка жюри: Prosopocoilus serricornis / © Javier Ruperez
Высокая оценка жюри: Prosopocoilus serricornis / © Javier Ruperez
Высокая оценка жюри: Летающая крепость / © Ashane Marasinghe
Высокая оценка жюри: Летающая крепость / © Ashane Marasinghe
