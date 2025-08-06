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Прорыв в ИИ: новая модель научилась создавать полноценные виртуальные миры

Технологическая корпорация Google представила новую версию своей нейросети Genie 3, которая по подсказке человека способна создавать динамические 3D-миры.

Работы нейросети Genie 3 / © Google

Ключевой прорыв заключается в том, что пользователи смогут исследовать созданные сцены гораздо дольше, чем раньше, а модель будет запоминать расположение предметов, остающихся за пределами кадра.

© Google

Считается, что эта технология сможет вывести видеоигры на новый уровень уже в ближайшее время.

© Google