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Фотоловушка запечатлела одну из самых редких диких кошек на планете
Камера скрытого наблюдения, установленная в национальном парке Као Луанг на юге Таиланда, предоставила редкую возможность увидеть азиатскую золотистую кошку (Catopuma temminckii) — одну из самых неуловимых диких кошек в мире.
Видеоролик, в котором показано животное, спокойно идущее рядом с камерой, опубликовали сотрудники Департамента национальных парков, дикой природы и охраны растений Таиланда в социальных сетях.
Сотрудники парка Као Луанг сообщили, что камера очень редко фиксирует появление этих кошек, так как они ведут одиночный, ночной образ жизни. Азиатские золотистые кошки известны своей яркой шерстью, цвет которой может варьироваться от золотисто-коричневого до рыжеватого, серого и даже черного. Обычно они весят от девяти до шестнадцати килограммов и достигают длины 100 сантиметров (без учета хвоста). Их рацион включает мелких млекопитающих, птиц и рептилий.
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