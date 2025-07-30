  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
30 июля, 09:38
Рейтинг: +23
Посты: 48

Опубликованы новые изображения космоса, полученные рентгеновской обсерваторией «Чандра»

Сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) представили коллекцию из девяти ранее не публиковавшихся изображений космоса, полученных с помощью рентгеновской обсерватории «Чандра» (Chandra), которые демонстрируют галактики, звездные скопления и туманности.

Сообщество
# NASA
# космос
# Чандра
Спиральная галактика с перемычкой NGC 2146 / © NASA
Спиральная галактика с перемычкой NGC 2146 / © NASA

Сегодня проект обсерватории «Чандра» оказался под угрозой досрочного закрытия из-за сокращения федерального бюджета NASA, что может нанести серьёзный ущерб исследованиям в области астрономии и астрофизики.

IC 348 — область звездообразования в созвездии Персея, расположенная примерно в 1000 световых годах от Солнца  / © NASA
IC 348 — область звездообразования в созвездии Персея, расположенная примерно в 1000 световых годах от Солнца  / © NASA
IC 1623 — слияние галактик в созвездии Кита / © NASA
IC 1623 — слияние галактик в созвездии Кита / © NASA
Westerlund 1 — компактное молодое звездное сверхскопление в галактике Млечный Путь / © NASA
Westerlund 1 — компактное молодое звездное сверхскопление в галактике Млечный Путь / © NASA
Спиральная галактика NGC 1068, в центре которой находится сверхмассивная черная дыра, примерно вдвое превышающая по размерам черную дыру в центре Млечного Пути  / © NASA
Спиральная галактика NGC 1068, в центре которой находится сверхмассивная черная дыра, примерно вдвое превышающая по размерам черную дыру в центре Млечного Пути  / © NASA
 Обширная область звездообразования в Большом Магеллановом Облаке / © NASA
 Обширная область звездообразования в Большом Магеллановом Облаке / © NASA
NGC 346 — эмиссионная туманность с рассеянным скоплением в созвездии Тукан / © NASA
NGC 346 — эмиссионная туманность с рассеянным скоплением в созвездии Тукан / © NASA
Спиральная галактика Сигара в созвездии Большая Медведица / © NASA
Спиральная галактика Сигара в созвездии Большая Медведица / © NASA
Спиральная галактика с перемычкой Messier 83 в созвездии Гидра / © NASA
Спиральная галактика с перемычкой Messier 83 в созвездии Гидра / © NASA
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Июл
Бесплатно
Карта «Чевенгура» Андрея Платонова: пространство, маршруты, смыслы
ВДНХ
Москва
Лекция
30 Июл
800
История огнестрельного оружия
Medio Modo
Москва
Лекция
30 Июл
600
От Галилея до Уэбба
Московский Планетарий
Москва
Экскурсия
31 Июл
500
Приключения электроников
Политехнический музей
Москва
31 Июл
Бесплатно
Будущее технологий: технологические волны и искусственный интеллект
Milmax Science
Казань
Лекция
31 Июл
Бесплатно
Генеративные подходы в исследованиях пептидов и белков
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
31 Июл
Бесплатно
Преодолевая барьеры: как изучают и моделируют мозг нейробиологи и физики
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
31 Июл
Бесплатно
Правда и мифы о СДВГ
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
31 Июл
700
Неожиданная биология: ключевые открытия июня
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
29 июля, 10:11
Людмила Соколова

Человечество за 22 года лишилось значительной части грунтовых вод

Анализ данных спутниковых наблюдений, проведенных с 2002 по 2024 год, помог выявить существенное снижение уровня грунтовых вод и истощение запасов пресной воды на всех континентах, за исключением ледяных щитов Гренландии и Антарктиды.

Климат
# вечная мерзлота
# грунтовые воды
# засуха
# изменение климата
# почва
# спутниковые фотографии
29 июля, 14:34
Адель Романова

Новый зонд впервые сможет «увидеть» жизнь на Марсе, а не ее химические признаки

Ученые предложили установить на борту будущего марсианского зонда прибор, который они считают долгожданным и крайне необходимым в поиске внеземной жизни: в отличие от работающей сейчас на Марсе техники, он сможет распознавать не химические признаки возможной жизнедеятельности инопланетных организмов, а сами организмы.

Астрономия
# астробиология
# внеземная жизнь
# жизнь на Марсе
# космос
30 июля, 08:26
Полина Меньшова

Психологи оценили влияние физической привлекательности на выбор партнера для серьезных отношений

Люди часто говорят, что хотели бы построить длительные отношения прежде всего с добрым, внимательным и надежным человеком, однако большое внимание уделяют внешнему виду потенциального партнера. Исследователи из США обнаружили психологический фактор, объясняющий это противоречие и влияющий на значимость физической привлекательности при выборе «второй половинки» в каждом отдельном случае.

Психология
# внешний вид
# внешняя привлекательность
# привлекательность
# романтические отношения
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
25 июля, 12:02
Юлия Тарасова

Сгенерированная ИИ музыка взволновала сильнее, чем созданная людьми

В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.

Технологии
# IT-технологии
# искусственный интеллект
# Искусство
# музыка
# нейросети
# творчество
28 июля, 12:46
Илья Гриднев

Спиновые волны впервые обнаружили на наноуровне

Физики впервые смогли напрямую наблюдать спиновые волны, или магноны, внутри материала с нанометровым разрешением. Это достижение открывает путь к созданию нового поколения электроники, более быстрой и энергоэффективной.

Физика
# магноны
# нанотехнологии
# спин-волны
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
2 июля, 11:17
Юлия Тарасова

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
18 июля, 12:44
ПНИПУ

Семь самых опасных растений в России, к которым ученые рекомендуют даже не приближаться

Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.

ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Чипсы, печенье и газировка вызвали привыкание подобно наркотикам

    30 июля, 09:05

  2. Цвет органической молекулы впервые указал на ее квантовое состояние

    30 июля, 08:47

  3. Психологи оценили влияние физической привлекательности на выбор партнера для серьезных отношений

    30 июля, 08:26

  4. Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий

    30 июля, 08:08
Выбор редакции

Паровая революция: новая процедура избавит за 15 минут от аденомы простаты, которой страдают до 90% мужчин

24 июля, 06:47

Последние комментарии

Rinat Bagoutdinov
6 часов назад
Предположим, этот ATLAS определил, что через пару месяцев12-километровый объект встретится с Землёй, с относительной скоростью 70 км/с. И что,

Астрономы впервые установили размер ядра межзвездной кометы 3I/ATLAS

Yulia Shiryaeva
8 часов назад
Артем, 😂

Астрономы впервые установили размер ядра межзвездной кометы 3I/ATLAS

Yulia Shiryaeva
8 часов назад
Александр, поддерживаю

Астрономы впервые установили размер ядра межзвездной кометы 3I/ATLAS

Yulia Shiryaeva
8 часов назад
tv, это правда . А вот то что это комета это под вопросом ! Сейчас идет спор между учеными ежедневно . Наблюдение ведется 24 часа и скоро мы будем знать

Астрономы впервые установили размер ядра межзвездной кометы 3I/ATLAS

Евгений Керель
9 часов назад
Вообще-то в "Земля до начала времен" засняли поведение травоядных.

Следы в Канаде намекнули на «союз» разных динозавров

Chelovek kk
12 часов назад
Иван, не, а если серьезно, другой ответ будет? Просто я не вижу логики в твоем суждении. Типо, у нас есть интернет, а в нем статьи, образовательные

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Dmitriy
14 часов назад
Я думаю это связано с физиологией, любое пушистое животное с плотным мехом не любит воду потому что им сложно сушится а это может привести к

Ученые предположили, почему кошки не любят воду

Менкя
15 часов назад
Хорошая попытка кремлебот.

Инфографика: уровни дохода населения стран в 2025 году

Иван Колупаев
16 часов назад
ВЕСЁЛЫЙ, полевка скорей хомяк чем мышь так что бывает.

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

ВЕСЁЛЫЙ ГНОМиК
17 часов назад
Александр, таких полёвок не бывает

Фотограф дикой природы сделал уникальный снимок полевки в когтях белохвостого коршуна

Иван Колупаев
18 часов назад
Danovy, ну там не то чтобы чистым умом, считалось, что так звезды сложились благодаря пророчеству Селдона, а тактик не тот так другой найдется. Идея

Научно-фантастические сериалы лета, на которые стоит обратить внимание

Иван Колупаев
18 часов назад
Я лучше Этерну досмотрю чем все вышеперечисленное 😁 Там хоть первые серии отвращения не вызывают. К тому же фехтовальные сцены там ставили

Научно-фантастические сериалы лета, на которые стоит обратить внимание

Надежда Надежда
19 часов назад
Мой кот обожает воду. Когда жарко, то сам просит, чтоб его хотя бы намочили или подержали в воде. Даже со мной душ принимает ))) после чего радуется,

Ученые предположили, почему кошки не любят воду

Иван Колупаев
20 часов назад
Вячеслав, для нечастых запусков было невыгодно - ракета считай возит на себе топливо для посадки, что снижает полезную нагрузку. Так и было лет 10-15

Глава «Роскосмоса» раскрыл сроки создания российского аналога Falcon 9

Сергей Запрягаев
20 часов назад
Satoshi, скорее Сриниваса Рамануджан Айенгор.

Научно-фантастические сериалы лета, на которые стоит обратить внимание

ulogin_vkontakte_36459212
21 час назад
Инопланетянине не смогут нас завоевать. Люди с гордостью уничтожат себя сами 😄

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Артем Меновщиков
22 часа назад
tv, ну ты и дебил, Васянь

Астрономы впервые установили размер ядра межзвездной кометы 3I/ATLAS

Александр Иванов
22 часа назад
tv, именно это не брехня, объект есть, а вот его целей никто не знает. По поводу его структуры то же пока догадки

Астрономы впервые установили размер ядра межзвездной кометы 3I/ATLAS

red
23 часа назад
Только крым на карте был другого цвета

Инфографика: уровни дохода населения стран в 2025 году

Питон Удав
24 часа назад
Это тренд такой новый? Или гранды такие? По новой исследовать то, что давно известно. "Психические болезни возникают в результате сложного

Большинство психических болезней случилось у людей без больных родственников

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно