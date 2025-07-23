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Китай раскрыл новый боевой костюм для армии будущего

Новый боевой костюм от компании Kestrel Defense / © Drone Wars AI

На фотографиях, размещенных в китайских социальных сетях, изображен солдат в усовершенствованном снаряжении: оно включает механические опоры для ног, модульный рюкзак и шлем с дисплеем. Костюм предназначен для операторов беспилотников, артиллерийских подразделений и разведывательных групп. Он призван снизить утомляемость во время длительных миссий, помогая бойцам сохранять положение сидя на корточках или стоя на коленях — это часто требуется для дистанционного управления дронами.

Каркас нижней части тела включает усиленные наколенники и механические соединения вдоль бедер и икр, что позволяет передвигаться по пересеченной местности и переносить тяжелые грузы с меньшими усилиями. Костюм также оснащен компактной системой запуска дронов, позволяющей бойцам запускать и управлять небольшими беспилотниками в полевых условиях.

Компания Kestrel Defense не опубликовала подробные технические характеристики, однако в рекламных материалах указывается, что экзоскелет предназначен для использования в операциях с малогабаритными беспилотниками, а также в задачах разведки, наблюдения и рекогносцировки. Новая система отражает растущую мировую тенденцию военной модернизации, где робототехника, носимые компьютеры и системы на базе искусственного интеллекта объединяются для повышения эффективности пехоты.