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The Turbo: представлен самый быстрый электросамокат в мире
Инженеры британского стартапа Bo, ранее работавшие в команде «Уильямс» Формулы-1, представили уникальный электросамокат под названием The Turbo. Он способен развивать скорость до 160 километров в час и преодолевать более 240 километров на одной зарядке.
Электросамокат The Turbo оснащен двумя электромоторами мощностью 32,5 лошадиных сил, а его подвеска спроектирована таким образом, чтобы повысить стабильность и сцепление с дорогой на высоких скоростях.
Компания Bo планирует установить новый мировой рекорд, разогнав электросамокат до 160 километров в час. Это случится на Неделе скорости в Бонневилле, которая запланирована на начало следующего месяца.
Однако электрический самокат создан не только ради того, чтобы установить рекорд. Bo планирует начать поставки The Turbo частным клиентам. Стоимость новинки составит не менее 29 тысяч долларов США (или чуть более двух миллионов рублей по текущему курсу).
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