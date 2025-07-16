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Впервые опубликованы фотографии японского эсминца времен Второй мировой войны

Подводный снимок японского эсминца «Тэрудзуки» / © Ocean Exploration Trust

Используя подводные дистанционно управляемые аппараты Hercules и Atalanta, исследователи смогли обнаружить обломки на глубине более 800 метров недалеко от Соломоновых островов.

Подводный снимок японского эсминца «Тэрудзуки» / © Ocean Exploration Trust

Это открытие особенно важно, поскольку «Тэрудзуки» ранее никогда не фотографировали, и до сих пор не было никаких известных изображений корабля. Японские военно-морские проекты времен войны были строго засекречены, и ни фотографии, ни визуальные данные о «Тэрудзуки» никогда не публиковались.

Подводный снимок японского эсминца «Тэрудзуки» / © Ocean Exploration Trust

Снимки, сделанные подводными камерами, предоставляют первые в истории изображения японского эсминца «Тэрудзуки».

Подводный снимок японского эсминца «Тэрудзуки» / © Ocean Exploration Trust

© EVNautilus