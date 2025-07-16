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Tesla построила первую футуристическую закусочную с автокинотеатром и зарядными станциями

Первая закусочная Tesla в футуристическом стиле с зарядками для электромобилей и гигантскими киноэкранами, которую Илон Маск анонсировал в 2018 году, готова к открытию.

Первая закусочная Tesla с автокинотеатром и зарядными станциями / © Sawyer Merritt

Маск сообщил, что уже поужинал в закусочной, и заявил, что это «одно из самых крутых мест в Лос-Анджелесе». Однако он не уточнил, когда заведение откроется для всех желающих.

© WC Drone Productions

Внутри закусочной на испытательном стенде можно увидеть робота Optimus. Похоже, Tesla планирует использовать его для выполнения определенных задач внутри заведения.