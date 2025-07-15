Вэнивар Буш: человек, предсказавший интернет в 1945-м, и опасавшийся интеллектуальной деградации человечества

Вэнивар Буш / © Wikimedia Commons

Дело в том, что специалистам стало все труднее стало проводить исследования из-за проблем с поиском необходимых статей и книг. Они буквально тонули в массивах указателей библиотек и архивов, заполненных карточками, обычно отсортированных по автору, названию или теме. Особенно страдали те, кто работал на стыке дисциплин. Поскольку каждая книга физически могла находиться только в одном месте, они должны были быть поделены исключительно по одной основной теме. Таким образом, статья о пещерном искусстве не могла находиться и в разделе «Искусство», и в разделе «Археология», поэтому исследователям часто приходилось тратить лишнее время, пытаясь найти нужное.

С целью найти выход из сложившейся ситуации, Буш предложил создать устройство, которое назвал «мемекс» (Memex). Оно должно было работать как персональный архив на микропленке с возможностью хранить тысячи документов и обладать ассоциативной навигацией: пользователь мог бы переходить между связанными документами по типу того, как это делается сегодня с помощью гиперссылок. Таким образом, Буш предвосхитил современные электронные энциклопедии, такие как Википедия и огромные базы знаний, которые напоминают интернет.

Считается, что идеи Буша вдохновили американских изобретателей Теда Нельсона и Дугласа Энгельбарта, которые в 1960-х годах независимо друг от друга разработали гипертекстовые системы. В них тексты содержали гиперссылки, обеспечивающие прямой доступ к другим документам. Эти системы стали основой всемирной паутины в ее нынешнем виде.

Однако, сам Буш уже в 1970 году не питал иллюзий относительно технологий. Он писал, что машины начали думать не вместе с людьми, а вместо них. Инженер опасался, что технологии могут ослабить творческое и критическое мышление, а не усилить его.

Сегодня слова Буша звучат особенно актуально. Он предвидел не только появление интернета и упрощение поиска информации, но и главный вызов, связанный с новыми технологиями: сохранит ли человек способность думать самостоятельно?