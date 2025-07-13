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Демократы и республиканцы объединились в отчаянной попытке спасти NASA

Ранее администрация президента США Дональда Трампа обнародовала проект бюджета NASA на 2026 год, который содержит план по сокращению десятков важных научных миссий и тысяч рабочих мест.

Здание вертикальной сборки NASA / © wikipedia

Предлагаемые сокращения оказались крайне непопулярны среди законодателей. Как сообщило издание Bloomberg, и республиканцы, и демократы выразили недовольство бюджетным запросом Трампа и прилагают усилия, чтобы спасти NASA от катастрофы.

«Мы отклонили сокращения, которые нанесли бы научный ущерб NASA на 47 процентов и привели бы к прекращению 55 действующих и запланированных миссий», — заявил сенатор Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд).

Главным предметом спора остаются планы агентства по отправке астронавтов на поверхность Луны во время программы «Артемида». NASA тратит миллиарды долларов на ракету Space Launch System и космический корабль «Орион». Этот дорогостоящий план подвергся резкой критике со стороны генерального директора SpaceX Илона Маска, который заявил, что программа «Артемида» «крайне неэффективна».

В бюджете администрации Трампа предлагалось отменить программу после трех миссий, что вызвало бурную реакцию законодателей.

Во встречном предложении комитет сената по ассигнованиям предложил более амбициозный подход к исследованию космоса, отдавая приоритет лунной программе агентства и отвергая преждевременное прекращение работы над Space Launch System и космическим кораблем «Орион».

К чему все это приведет, пока не ясно. Особенно сложно предсказать, как обернется дело сейчас, когда президент США разорвал отношения с Илоном Маском, возглавляющим крупнейшую частную компанию подрядчика агентства. Встречное предложение комитета по ассигнованиям, скорее всего, вызовет ожесточенную борьбу с администрацией Трампа по поводу будущего NASA.

Для многих само существование агентства и общее лидерство США в космосе находятся под угрозой. В совместном заявлении от 7 июля все ныне живущие бывшие руководители Управления научных миссий NASA осудили бюджетное предложение Белого дома.