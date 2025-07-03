Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Джеймс Уэбб» запечатлел сверхъяркую галактику

Астрономы опубликовали новое изображение M82, или галактики Сигара, которое получила орбитальная обсерватория «Джеймс Уэбб» (JWST). M82 расположена в 12 миллионах световых лет от Млечного Пути, по направлению к созвездию Большая Медведица.

Сверхяркая галактика Сигара / © ESA / Webb, NASA & CSA, A. Bolatto

Исследователи очарованы высокой скоростью формирования новых звезд в M82, благодаря чему она в пять раз ярче нашей Галактики, а звезды там рождаются в 10 раз быстрее.

По подсчетам астрономов, M82 имеет более 100 суперзвездных скоплений, некоторые из которых все еще формируются. Суперзвездные скопления, как следует из названия, массивнее и ярче обычных звездных скоплений. В каждой такой структуре могут находиться сотни тысяч звезд.

Но что вызвало такой всплеск звездообразования в M82? Согласно ведущей на сегодня гипотезе, сосед M82, большая спиральная галактика M81, гравитационно взаимодействовала с M82, в результате чего миллионы лет назад газ хлынул в центр M82. Приток газа обеспечил сырье для образования новых звезд.