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Эксперты назвали первую страну, которая исчезнет из-за повышения уровня моря
По оценкам ученых, в ближайшие полвека государство Тувалу в Полинезии может исчезнуть с карты мира. Основной угрозой ее существования считается рост уровня моря в результате антропогенного изменения климата.
Как сообщило издание Daily Mail, тихоокеанское государство Тувалу, состоящее из четырех рифовых островов и пяти коралловых атоллов, площадью около 26 квадратных километров, станет первой страной, которая пострадает от повышения уровня моря.
Дело в том, что самая высокая точка этой страны находится на высоте четырех метров над уровнем моря. Любое его повышение приведет к тому, что части некоторых островов окажутся смыты, а другие станут непригодными для проживания.
Тувалу находится в Тихом океане, чуть ниже экватора, примерно в 1000 километрах к северу от Фиджи. Население составляет примерно 10 000 человек.
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