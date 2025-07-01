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Сокращение бюджета NASA поставило под угрозу и без того проблемную миссию европейского марсохода
Урезание бюджета Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, предложенное Дональдом Трампом, может снова задержать европейскую марсианскую миссию ExoMars.
Дело в том, что NASA должно предоставить ключевые технологии, которых в Европе нет: систему торможения при посадке, радиоизотопные обогреватели и ракету-носитель. Теперь, если Соединенные Штаты откажутся от участия, Европейскому космическому агентству (ESA) придется искать замену. По мнению специалистов, это может отодвинуть старт миссии до 2031 года.
Напомним, ExoMars — первый европейский марсоход, названный в честь химика Розалинд Франклин. Он оснащен двухметровым буром, способным добывать образцы из глубин, недоступных марсоходу NASA Perseverance, который сегодня работает на поверхности Красной планеты.
Миссию ExoMars разрабатывали с 2003 года, но сначала от проекта отказалось NASA (в 2012 году), затем из-за начала СВО на Украине европейцы разорвали сотрудничество «Роскосмосом». В 2024-м NASA вернулось в проект, но теперь миссия снова под угрозой.
Европа выделила сотни миллионов евро на доработку платформы и марсохода, однако радиоизотопные обогреватели и система торможения при посадке еще не готовы. Мощная версия ракеты Ariane 6 теоретически способна доставить аппарат к Марсу, но пока ее запускали только в упрощенной конфигурации.
Решение о судьбе ExoMars зависит от конгресса США, который может не поддержать предложения Трампа. Если миссию снова отложат, ее научное оборудование может устареть.
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