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Частная компания запланировала провести первую стыковку своих спутников в космосе

Американская компания по обслуживанию спутников Starfish Space подготовила два аппарата для осуществления первой стыковки спутников без специального стыковочного механизма. Устройства отправятся в космос не ранее середины июня в рамках миссии Transporter-14 компании SpaceX.

Художественное изображение стыковки аппарата Otter Pup 2 (слева) со спутником D-Orbit ION / © Starfish Space

Согласно плану, аппарат Otter Pup 2 приблизится к транспортному средству D-Orbit ION, которое также будет развернуто на низкой околоземной орбите в рамках миссии Transporter-14. Цель состоит в том, чтобы Otter Pup состыковался с космическим кораблем D-Orbit ION с помощью электростатического механизма захвата, который позволяет ему прикрепляться к неподготовленному спутнику, а не с помощью специального стыковочного механизма.

Успех операции откроет широкие возможности для обслуживания спутников, которые варьируются от продления срока службы космических аппаратов до инспекции орбитального мусора.