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Varda Space показала первый космический аппарат собственной разработки для производства лекарств на орбите

Компания Varda Space, специализирующаяся на орбитальных исследованиях, готовится к запуску четвертого аппарата W-4. Он отправится в космос на борту ракеты компании SpaceX после 21 июня.

Аппарат W-4 / © Varda Space

W-4 станет первым полностью разработанным и собранным аппаратом Varda Space. Ранее компания использовала платформы Rocket Lab. Переход на собственное производство позволит ускорить запуск миссий и адаптировать аппараты под нужды клиентов.

Масса W-4 составляет примерно 120 килограммов. Аппарат состоит из служебного модуля и капсулы с фармацевтической нагрузкой. По завершении миссии капсула возвращается на Землю, входя в атмосферу на скорости свыше 30 000 километров в час и приземляется с помощью парашютов.

Во время четвертой миссии Varda Space изучит поведение кристаллов активного вещества в условиях микрогравитации. Такая кристаллизация может создавать структуры, которые трудно или невозможно воспроизвести на Земле.