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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +242
Посты: 745

В Сети появилось видео с места возможного попадания американской противобункерной авиабомбы

В социальных сетях распространяется видеоролик, на котором показана якобы одна из точек входа американской противобункерной авиабомбы в иранский ядерный объект Фордо.

Сообщество
# видео
# Иран
# оружие
Одна из точек возможного попадания американской противобункерной авиабомбы в иранском Фордо / © Sprinter Observer / Х
Одна из точек возможного попадания американской противобункерной авиабомбы в иранском Фордо / © Sprinter Observer / Х

Однако с учетом чувствительности темы и обилия фейков в информационном поле трудно утверждать, что речь действительно идет о Фордо и в самом деле отражает реальную обстановку.

© Sprinter Observer / Х
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ЮФУ
# ChatGPT
# игра
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Иван Колупаев
9 минут назад
Александр, ролик в интернете это "личный опыт" который не дает общей картины так ведь? 😁 Впрочем всегда можно нарыть ролики о том как человек

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+ + + + + | + + + + +
13 минут назад
Проблема в том, что системы ИИ не детерминистичны - такого понятия как "отклонение" в них нет и это всего лишь техническая необходимость

Нейросети в ходе тестов осознали, что их проверяют и вели себя «примерно»

+ + + + + | + + + + +
22 минуты назад
https://naked-science.ru/community/1081945 Вождение автомобиля чревато расизмом - желанием гнать(определение на Википедии ограниченное), отсюда появляются неврозы

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

Стасюк V
43 минуты назад
Меня родили поздно (36+). И здоровье у меня (особенно психическое) - не очень. Иммунитет слабый, аутизм.

Ученые раскрыли последствия поздней беременности для здоровья ребенка

Владимир Перминов
48 минут назад
Мне кажется, что если и произойдёт переход на беспилотный транспорт, то с полным отказом от пилотируемых аппаратов и очень нескоро

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

Gregory Saenko
1 час назад
Спасибо за показ зоны в Тихом океане, которую никто бомбить не будет. Значит, переезжаем туда. :)

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Стасюк V
2 часа назад
Александр, у меня раньше был автомобиль. осознанно отказался от использования. оказалось можно прекрасно обойтись без него. качество жизни

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

Илья Кучеров
2 часа назад
Александр, я рад тому ,что вы оптимист .Если через 10 лет кто то еще будет лететь хоть куда то, то у нас не все так плохо, а вот если нет....

Планируемые SpaceX тысячи ракетных пусков в год истощат озоновый слой

Александр Березин
3 часа назад
Стасюк, так вы никогда не водили машину, или никогда не видели такие ролики? Помогите определиться.

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

Александр Березин
3 часа назад
Иван, как известно, Тесла не публикует статистику по числу аварий в ситуации, когда нейросеть отказалась от управления автомобилем. Наверное, она

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

Александр Березин
3 часа назад
Sergey6264, так же, как с тем, что вы не осмелитесь через три года вернуться к этому вашему комментарию. Не говоря уже о том, чтобы сделать это через

Планируемые SpaceX тысячи ракетных пусков в год истощат озоновый слой

Александр Березин
3 часа назад
Стасюк, жаль, что ученые не знают -- и сделали их еще в прошлом веке.

Ученые предложили посадить лес размером с Северную Америку, чтобы не перегреть планету

Sergey6264
3 часа назад
Александр, Березин, а как быть с уже сохраненными каментами? :-)))))))) https://www.forbes.ru/news/321827-ilon-maks-poobeshchal-otpravit-pervogo-cheloveka-na-mars-v-2024-godu?ysclid=mc8vf9fi8u204673042

Планируемые SpaceX тысячи ракетных пусков в год истощат озоновый слой

Стасюк V
3 часа назад
Александр, наши знания об устройстве планетарной экосистемы находятся в зачаточном состоянии, на основе них опрометчиво делать такие однозначные

Ученые предложили посадить лес размером с Северную Америку, чтобы не перегреть планету

Стасюк V
3 часа назад
Александр, в то время как у людей падает объём мозга, особенно доли ответственные за распознование образов, нейросети стремительно развиваются.

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

Иван Колупаев
3 часа назад
Александр, статистика есть по частоте аварий или только ролики в интернетах?

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

Serjo Djachkowski
3 часа назад
Ещё свойства меняются, необходимо точно разделять пластики, ПЭТФ к ПЭТФу, полипропилен к полипропилену и т. да. В процессе экструзии идёт

Переработанный пластик оказался вреден для здоровья

Александр Березин
4 часа назад
Стасюк, еще точнее: люди стали благодетелями планеты. Глобальное озеленение -- самый масштабный из идущих сейчас на ней процессов, зачем его

Ученые предложили посадить лес размером с Северную Америку, чтобы не перегреть планету

Александр Березин
4 часа назад
Стасюк, скажите, вы машину водите? Регулярные ролики автопилота Теслы, где он с дороги в дерево сворачивает и проч. -- видели? И если да, как у вас

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

Стасюк V
4 часа назад
Технологии развиваются. Кожаным не место за рулём: они так и не научились адекватно управлять транспортными средствами, в силу

Tesla запустила услугу роботакси в Техасе

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