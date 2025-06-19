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Биолог запечатлел схватку ягуара с кайманом

На новом видео, снятом в бассейне реки Парагвай на территории Бразилии, можно увидеть борьбу между ягуаром и кайманом.

Ягуар атакует каймана / © Reddit / JuniorBarbon123

На этот раз счастье не улыбнулось дикой кошке, хотя довольно часто ягуарам удается победить кайманов в их естественной среде обитания. К тому же пресмыкающиеся уже стали важной частью рациона ягуаров в тропических лесах.

© Reddit / JuniorBarbon123

Каждый год появляются фотографии и видеоролики, показывающие, что ягуары предпочитают нападать на кайманов, пока те находятся в воде, неподалеку от берега.