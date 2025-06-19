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Американские хирурги провели роботизированную пересадку сердца без разреза грудной клетки
В Хьюстоне (штат Техас) хирурги провели первую для США полностью роботизированную пересадку сердца 45-летнему мужчине. Медицинский центр Baylor St. Luke's сообщил, что пациенту не вскрывали грудную клетку.
Врачи использовали специального робота, чтобы сделать небольшие разрезы и пройти через предбрюшинное пространство, удалить больное сердце и имплантировать донорский орган.
Представители больницы заявили, что новая процедура наносит меньше вреда организму и снижает риск чрезмерного кровотечения при разрезе грудной клетки. Это означает, что необходимость в переливании крови менее вероятна, что сводит к минимуму риск отторжения нового сердца реципиентом.
«Вскрытие грудной клетки может повлиять на заживление ран, задержать реабилитацию и продлить выздоровление, особенно у пациентов с трансплантацией сердца, принимающих иммунодепрессанты», — подчеркнул ведущий хирург доктор Кеннет Ляо.
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