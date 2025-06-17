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«Хаббл» запечатлел карликовую галактику с глобальным всплеском звездообразования

Галактика NGC 4449 / © ESA / Hubble & NASA, E. Sabbi, D. Calzetti, A. Aloisi

NGC 4449 расположена на расстоянии 12,5 миллиона световых лет от Земли, по направлению к созвездию Гончие Псы.

Как отметили астрономы, это тот случай, когда размер не имеет значения. Несмотря на то что NGC 4449 намного меньше расположенных рядом с ней галактик, в NGC 4449 не только не меньше звезд, чем в Млечном Пути или Большом Магеллановом Облаке, но в изученной телескопом галактике светила появляются со скоростью, намного превосходящей возникновение звезды в нашей Галактике и ее ближайших соседках.

NGC 4449 демонстрирует скопления ярких молодых звезд, разбросанных по всей ее территории. Исследователи считают, что глобальный и взрывной всплеск звездообразования произошел из-за взаимодействия NGC 4449 с галактическими соседями.