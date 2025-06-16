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В Китае стартовали продажи первого в мире летающего гибридного вездехода

Стартап Kuickwheel показал гибридный летающий аппарат Skyrider X6, на который уже можно оформить предзаказ на китайских платформах.

Skyrider X6 / © Kuickwheel

Skyrider X6 представляет собой одноместную герметичную капсулу на колесах, которая изготовлена из углепластика и авиационного алюминия. Согласно заверениям разработчиков, аппарат способен преодолевать водные препятствия, летать и ездить по дорогам.

Skyrider X6 / © Kuickwheel

Skyrider X6 оснащен электромотором и шестью пропеллерами. Он способен передвигаться со скоростью до 70 километров в час и преодолевать расстояния до 200 километров или продержаться в воздухе 40 минут и пролететь до 50 километров на одной зарядке. Грузоподъемность Skyrider X6 составляет 100 килограммов.

Руль Skyrider X6 / © Kuickwheel

В салоне установлен руль для езды по дорогам и джойстик для полета. Кроме того аппарат оснащен системой автопилота, которая позволяет выполнять вертикальные взлет и посадку, а также полностью автоматизированный полет. На случай аварии в воздухе у Skyrider X6 имеется парашют.

Цены на Skyrider X6 начинаются от 69 000 долларов (или от 5,4 миллионов рублей по текущему курсу).