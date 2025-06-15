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Китайский эксперимент по дозаправке спутников на орбите обеспокоил США

Китайские спутники Shijian-21 («Шицзянь-21») и Shijian-25 («Шицзянь-25») проводят маневры в космосе, которые указывают на их подготовку к беспрецедентной операции на геостационарной орбите. Они должны провести эксперимент по стыковке и дозаправке в космосе, который Китай осуществит впервые.

Ракета-носитель Long March 3B со спутником Shijian-25 на борту отправляется в космос, 6 января 2025 года / © Ourspace

По данным компании COMSPOC, которая ведет наблюдения за околоземном пространством, расстояние между аппаратами постепенно сокращается. Ожидается, что в ближайшее время состоится ключевая фаза миссии: попытка автоматической стыковки и передачи топлива между спутниками. Если все пройдет благополучно и «Шицзянь-25», который выступит в роли «заправочной колонки», передаст топливо «Шицзянь-21», то продлит «жизнь» спутника еще на несколько лет.

Этот эксперимент уже вызвал значительный интерес и беспокойство в США, которые видят в китайской технологии дозаправки потенциальную угрозу. Два американских секретных аппарата (USA 270 и USA 271) в свою очередь выполнили маневры, чтобы занять выгодную позицию для наблюдения за китайскими «коллегами».

Успех китайской миссии откроет возможность для продления жизни околоземных спутников и придания оперативной маневренности их группировкам. Заправка также станет ключевым элементом для масштабных пилотируемых программ, включая полеты на Луну и Марс.



