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Китайский эксперимент по дозаправке спутников на орбите обеспокоил США
Китайские спутники Shijian-21 («Шицзянь-21») и Shijian-25 («Шицзянь-25») проводят маневры в космосе, которые указывают на их подготовку к беспрецедентной операции на геостационарной орбите. Они должны провести эксперимент по стыковке и дозаправке в космосе, который Китай осуществит впервые.
По данным компании COMSPOC, которая ведет наблюдения за околоземном пространством, расстояние между аппаратами постепенно сокращается. Ожидается, что в ближайшее время состоится ключевая фаза миссии: попытка автоматической стыковки и передачи топлива между спутниками. Если все пройдет благополучно и «Шицзянь-25», который выступит в роли «заправочной колонки», передаст топливо «Шицзянь-21», то продлит «жизнь» спутника еще на несколько лет.
Этот эксперимент уже вызвал значительный интерес и беспокойство в США, которые видят в китайской технологии дозаправки потенциальную угрозу. Два американских секретных аппарата (USA 270 и USA 271) в свою очередь выполнили маневры, чтобы занять выгодную позицию для наблюдения за китайскими «коллегами».
Успех китайской миссии откроет возможность для продления жизни околоземных спутников и придания оперативной маневренности их группировкам. Заправка также станет ключевым элементом для масштабных пилотируемых программ, включая полеты на Луну и Марс.
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