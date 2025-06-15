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Визуализация: как запускали спутники на околоземную орбиту с 1957 по 2025 год

С тех пор как Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли в 1957 году, человечество с каждым годом выводило на околоземную орбиту все больше и больше подобных аппаратов.

Визуализация появления на околоземной орбите спутников с 1957 по 2025 год / © Civixplorer

В последние годы число спутников на орбите стремительно растет. Прежде всего это связано с созданием созвездий для высокоскоростного широкополосного спутникового интернета типа Starlink компании Илона Маска.

© Civixplorer

По данным Организации Объединенных Наций, на конец апреля 2025 года более 14 900 аппаратов находились на околоземной орбите.



