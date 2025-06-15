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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +1024
Посты: 2245

Визуализация: как запускали спутники на околоземную орбиту с 1957 по 2025 год

С тех пор как Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли в 1957 году, человечество с каждым годом выводило на околоземную орбиту все больше и больше подобных аппаратов.

Сообщество
# космос
# спутники
# статистика
Визуализация появления на околоземной орбите спутников с 1957 по 2025 год / © Civixplorer
Визуализация появления на околоземной орбите спутников с 1957 по 2025 год / © Civixplorer

В последние годы число спутников на орбите стремительно растет. Прежде всего это связано с созданием созвездий для высокоскоростного широкополосного спутникового интернета типа Starlink компании Илона Маска.

© Civixplorer

По данным Организации Объединенных Наций, на конец апреля 2025 года более 14 900 аппаратов находились на околоземной орбите. 

  


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# заповедники
# лес
# микрофон
# пение птиц
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Иван Колупаев
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Стасюк V
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Newerme newerme
4 часа назад
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Стасюк V
4 часа назад
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Вадим Корнев
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