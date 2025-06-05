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Николай Головин
Николай Головин
41 минута назад
Рейтинг: +238
Посты: 733

Частная компания пообещала построить преемника МКС за смешную цену

Американская частная космическая компания Voyager Technologies заявила, что построит преемника Международной космической станции (МКС) Starlab за 3,3 миллиарда долларов США.

Сообщество
# Starlab
# космос
# МКС
# финансы
Рендер станции Starlab / © Voyager Technologies
Рендер станции Starlab / © Voyager Technologies

Сумма, озвученная сотрудниками компании Voyager Technologies, представляется крайне заниженной, так как на создание МКС, которое заняло 13 лет, потратили около 100 миллиардов долларов.

Конечно, космический форпост Voyager Technologies — станция Starlab — будет меньше МКС: два ее модуля по внутреннему объему будут эквивалентны всему американскому сегменту МКС и смогут вместить четырех человек. Станция будет оборудована лабораторией для проведения научных экспериментов и роботизированным манипулятором на внешней поверхности.

Чтобы реализовать свой амбициозный план, Voyager готовится к первичному публичному размещению акций (IPO), правда, на данный момент компания убыточна, а окупаемость инвестиций в лучшем случае произойдет только через несколько лет после запуска станции, если он состоится.

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