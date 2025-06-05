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Частная компания пообещала построить преемника МКС за смешную цену

Рендер станции Starlab / © Voyager Technologies

Сумма, озвученная сотрудниками компании Voyager Technologies, представляется крайне заниженной, так как на создание МКС, которое заняло 13 лет, потратили около 100 миллиардов долларов.

Конечно, космический форпост Voyager Technologies — станция Starlab — будет меньше МКС: два ее модуля по внутреннему объему будут эквивалентны всему американскому сегменту МКС и смогут вместить четырех человек. Станция будет оборудована лабораторией для проведения научных экспериментов и роботизированным манипулятором на внешней поверхности.

Чтобы реализовать свой амбициозный план, Voyager готовится к первичному публичному размещению акций (IPO), правда, на данный момент компания убыточна, а окупаемость инвестиций в лучшем случае произойдет только через несколько лет после запуска станции, если он состоится.