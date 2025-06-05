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Частная компания пообещала построить преемника МКС за смешную цену
Американская частная космическая компания Voyager Technologies заявила, что построит преемника Международной космической станции (МКС) Starlab за 3,3 миллиарда долларов США.
Сумма, озвученная сотрудниками компании Voyager Technologies, представляется крайне заниженной, так как на создание МКС, которое заняло 13 лет, потратили около 100 миллиардов долларов.
Конечно, космический форпост Voyager Technologies — станция Starlab — будет меньше МКС: два ее модуля по внутреннему объему будут эквивалентны всему американскому сегменту МКС и смогут вместить четырех человек. Станция будет оборудована лабораторией для проведения научных экспериментов и роботизированным манипулятором на внешней поверхности.
Чтобы реализовать свой амбициозный план, Voyager готовится к первичному публичному размещению акций (IPO), правда, на данный момент компания убыточна, а окупаемость инвестиций в лучшем случае произойдет только через несколько лет после запуска станции, если он состоится.
Звезда TOI-6894 — красный карлик, который в пять раз легче Солнца. Согласно теоретическим моделям, в протопланетном диске столь маломассивных звезд нет достаточно материала, чтобы впоследствии на их орбите сформировался газовый гигант, подобно Юпитеру. Однако международная команда астрономов с помощью наземных телескопов обнаружила несомненные признаки присутствия гигантской планеты вблизи TOI-6894. Открытие ставит под сомнение сложившееся представление о формировании планет.
Павианы, живущие большими социальными группами, часто перемещаются по своей территории коллективно, словно выстроившись в цепочку с определенным порядком. В прошлых исследованиях это объясняли по-разному. В некоторых работах сообщалось, что расположение обезьян случайно, но в других отмечалось, что это преднамеренная стратегия, с помощью которой павианы защищают уязвимых сородичей, помещая их в центр «строя». Недавно международная группа ученых с помощью высокоточного GPS-отслеживания прояснила этот вопрос.
Свитки Мертвого моря, найденные в пещерах Кумрана более полувека назад, существенно повлияли на понимание истории религий и древних языков. Документы написаны на арамейском и еврейском в период с III века до нашей эры по I век нашей эры. Для их датирования используют данные палеографии — анализа древних рукописей, но они не всегда опираются на образцы известного возраста. Археологические напластования также отсутствуют. В новой работе ученые впервые получили радиоуглеродные датировки ранее неизученных манскриптов и проанализировали их с помощью нейросетевой модели.
Человечество много тысячелетий живет рядом с разными вредителями. Вездесущие тараканы, мыши, крысы, вши, комары, а также множество врагов сельского хозяйства. Особый научный интерес — выяснить, откуда эти спутники людей переселились и как давно с нами соседствуют. Энтомологи выяснили, что кровососущие постельные клопы живут с человеком более 10 тысяч лет, то есть, вероятно, дольше прочих насекомых-синантропов.
Звезда TOI-6894 — красный карлик, который в пять раз легче Солнца. Согласно теоретическим моделям, в протопланетном диске столь маломассивных звезд нет достаточно материала, чтобы впоследствии на их орбите сформировался газовый гигант, подобно Юпитеру. Однако международная команда астрономов с помощью наземных телескопов обнаружила несомненные признаки присутствия гигантской планеты вблизи TOI-6894. Открытие ставит под сомнение сложившееся представление о формировании планет.
Американские исследователи создали плодовых мушек, способных пристраститься к кокаину. Генетически модифицированных насекомых планируют использовать для изучения основ кокаиновой зависимости у людей.
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?
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Умные неандертальцы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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